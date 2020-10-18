 

Мнение: США отказались продлевать СНВ-3

18.10.2020, 2:20, Разное

Россия вчера предложила продлить без условий договор СНВ-3 на один год. Китай полностью поддержал это предложение РФ, назвав позицию США о трехсторонних переговорах уловкой, чтобы обосновать выход из договора.
США полностью от этого отказались, продолжая требовать от России уступок по договору и вовлечения в него Китая, который подобных договоров с США вообще не подписывал и подписывать не собирается.
Если Россия отказывается выполнять требования США по ограничению ядерных арсеналов и вовлечению Китая, то – она виновата. Если она прогибается и пытается вовлечь Китай, а тот отказывается – это ухудшает отношения Китай и России и ее снова можно обвинить, что "Россия не смогла или сделала вид, что не смогла".
Позиция США проста и понятна – либо они добьются от РФ и Китая односторонних уступок, либо не будут продлевать договор, открывая дорогу для новой гонки ракетно-ядерных вооружений, которая в принципе уже идет, но пока еще частично сдерживается СНВ-3.

Так как РФ и Китай на уступки не идут, США заранее проводят информационную кампанию с целью обвинения России и Китая в том, что из-за них договор СНВ-3 не был продлен и из-за них началась новая гонка ракетно-ядерных вооружений. Достаточно банальное перекладывание ответственности.
Как писал еще в прошлом году – выход США из СНВ-3 практически неизбежен (некоторые шансы относятся к заявлениям Байдена, что если он победит, то рассмотрит вариант продления СНВ-3), как был неизбежен выход США из других договоров подписанных по итогам прошлой Холодной Войны. Так как началась новая Холодная война, в ходе которой будет оспариваться американская гегемония, США не считают нужным сковывать себя ограничениями родом из 80-90х годов XX века. Поэтому под различными надуманными предлогами США демонтируют прежнюю архитектуру ракетно-ядерной безопасности, которая перестала отвечать их интересам.
Обвинят в этом разумеется Россию и Китай. Не исключаю, что прицепом сюда еще и санкции какие-нибудь навалят, "за неконструктивную позицию" и "развязывание гонки вооружений".
Ну а мир ждет рост численности МБР (помимо гиперзвукового оружия) и ядерных боеголовок на различных носителях.

Источник: Colonel Cassad



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