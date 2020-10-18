На МКС починили систему подачи кислорода в российском модуле. Утечка там началась еще в августе

18.10.2020, 2:10, Новости дня

Экипаж Международной космической станции починил систему получения кислорода “Электрон-ВМ”, которая установлена на российском модуле станции “Звезда”, сообщила пресс-служба “Роскосмоса” “Интерфаксу” 17 октября.

Систему запустили вновь, сейчас она функционирует в полном объеме, заявило ведомство.

Впервые об утечке воздуха “Роскосмос” сообщил 20 августа, пишет “Интерфакс”. 30 сентября в “Роскосмосе” заявили, что утечка происходит в переходном отсеке служебного модуля “Звезда”. Ведомство утверждало, что ситуация опасности для космонавтов не представляет.

Точное место утечки нашли 15 октября, отмечает “Интерфакс”, трещину обнаружили с помощью пакетика с чаем, который притянуло к участку с трещиной в отсеке. На случай перебоев в МКС есть запасы кислорода. Кроме того, в американском модуле работает отдельная система получения кислорода.

Сейчас на станции работают российские космонавты Анатолий Иванишин, Иван Вагнер, Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавты NASA Кристофер Кэссиди и Кэтлин Рубинс.