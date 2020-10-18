Главы МИД уже двух европейских стран заразились коронавирусом после участия в заседании Совета министров иностранных дел ЕС
18.10.2020, 2:10, Новости дня
Министр иностранных дел Бельгии Софи Вильмес сообщила 17 октября в Twitter, что получила положительный результат теста на коронавирусную инфекцию.
“Заражение, вероятно, произошло в кругу моей семьи, учитывая меры предосторожности, принятые вне моего дома”, – отметила министр.
Le résultat de mon test Covid est positif. Une contamination probablement survenue au sein de mon cercle familial vu les précautions prises en dehors de mon foyer.
— Sophie Wilmès (@Sophie_Wilmes) October 17, 2020
Вильмес 12 октября принимала участие в заседании Совета министров иностранных дел ЕС в Люксембурге. Накануне об инфицировании сообщил другой участник мероприятия – глава МИД Австрии Александр Шалленберг. У него болезнь проходит бессимптомно.
Reuters, ссылаясь на пресс-службу внешнеполитического ведомства Австрии, пишет, что Шалленберг и Вильмес сидели рядом во время группового завтрака в рамках встречи глав МИД Евросоюза.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
В мире к 17 октября COVID-19 заболело 39,5 млн человек, 1,106 млн человек умерли, 27,15 млн выздоровели, сообщает американский Университет Джонса Хопкинса.
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет