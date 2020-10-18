 

Главы МИД уже двух европейских стран заразились коронавирусом после участия в заседании Совета министров иностранных дел ЕС

18.10.2020, 2:10, Новости дня

Министр иностранных дел Бельгии Софи Вильмес сообщила 17 октября в Twitter, что получила положительный результат теста на коронавирусную инфекцию.

“Заражение, вероятно, произошло в кругу моей семьи, учитывая меры предосторожности, принятые вне моего дома”, – отметила министр.

Le résultat de mon test Covid est positif. Une contamination probablement survenue au sein de mon cercle familial vu les précautions prises en dehors de mon foyer.

— Sophie Wilmès (@Sophie_Wilmes) October 17, 2020

Вильмес 12 октября принимала участие в заседании Совета министров иностранных дел ЕС в Люксембурге. Накануне об инфицировании сообщил другой участник мероприятия – глава МИД Австрии Александр Шалленберг. У него болезнь проходит бессимптомно.

Reuters, ссылаясь на пресс-службу внешнеполитического ведомства Австрии, пишет, что Шалленберг и Вильмес сидели рядом во время группового завтрака в рамках встречи глав МИД Евросоюза.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В мире к 17 октября COVID-19 заболело 39,5 млн человек, 1,106 млн человек умерли, 27,15 млн выздоровели, сообщает американский Университет Джонса Хопкинса.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.10 / Впервые за три дня в Украине зафиксировано меньше 5 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки

28.08 / Британцев решили уговаривать вернуться с удаленной работы в офисы

17.07 / Люксовые отели в Сочи заполнены на 100%

24.08 / В РФ разработали концепцию двигателя для сверхзвукового пассажирского самолета

07.08 / Украина открыла дела на 100 иностранцев за участие в боях в Донбассе

06.08 / Билл Гейтс выступил предсказателем и предложил средство от глобальной катастрофы

16.07 / Снижение проходного балла ВНО и экзамена “Крок” приведет к ухудшению качества лечения – фонд “Таблеточки”

29.07 / Появилось видео задержания россиян в Белоруссии

27.07 / Детский омбудсмен связала большое количество разводов с ранним сексом

25.07 / Bild – немецкое приложение против коронавируса не работало пять недель

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска