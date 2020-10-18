Врач сказал, кому вредят тренировки на улице

18.10.2020, 2:08, Новости дня

Врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов рассказал, кому вредно заниматься на улице спортом в холодную погоду.

«Как правило, люди, которым может повредить холод, знают об особенностях своего здоровья. Так, у определенной категории граждан имеется повышенная чувствительность слизистой бронхов к резким перепадам температуры, холодный воздух может вызвать у них кашель, приступы удушья, – цитирует «Вечерняя Москва» эксперта.

По его словам, у тех, кто страдает аллергией на холод, низкая температура провоцирует выброс гистамина, и у них появляется раздражение на коже – сыпь, подобие ссадин и даже ранки. Медик пояснил, что подобная болезнь – разновидность дерматита. Он порекомендовал пользоваться защитными кремами, надевать утепленные перчатки и маски.

Также врач напомнил, что и здоровые люди зимой должны выполнять физические упражнения на улице с умеренными нагрузками, «без фанатизма».

«Не стоит переохлаждаться. Это принесет вместо пользы проблемы, можно простудиться. Помните, что самая опасная штука во время физзарядки зимой – вспотеть во время пробежки, а потом сесть отдохнуть на морозе. Стройте тренировку так, чтобы оканчивать спортивные занятия у своего дома, либо носите сменную одежду и термос, чтобы по окончании занятий оперативно переодеться и согреться горячим питьем», – посоветовал он.

Терапевт порекомендовал после процедур на морозном воздухе сразу же принимать теплый душ, растираться полотенцем, надевать удобную сухую одежду, пить чай.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что доля россиян, которые занимаются спортом, с 2009 года выросла с 15% до 43%. Также он предложил ввести льготы для выполнивших нормы ГТО.