 

Трамп предрек превращение Байденом Мичигана в лагерь беженцев

18.10.2020, 2:08, Новости дня

Если Джо Байден станет президентом США, штат Мичиган превратится в лагерь беженцев, сообщил глава американского государства Дональд Трамп.

Выступая в Мичигане, Трамп заявил, что «одна из главных опасностей», угрожающих штату – «это план Байдена наводнить» его «беженцами из горячих террористических точек со всего мира, в том числе из Сирии, Сомали и Йемена». Как сообщил Трамп, Байден «превратит Мичиган в лагерь беженцев», передает РИА «Новости».

Кроме того, Трамп обвинил своего соперника на предстоящих выборах в том, что в случае избрания «Байден закроет страну» и восстановит жесткие санитарные ограничения, а также «отсрочит создание вакцины и продлит пандемию», передает ТАСС.

Напомним, выборы главы американского государства состоятся 3 ноября. Сейчас идет досрочное голосование – в Техасе, Виргинии, Вермонте и некоторых других штатах. Американские СМИ назвали первые дебаты между нынешними кандидатами в президенты США самыми грязными в истории. Второй тур дебатов состоится 22 октября.



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