 

ЦИК Киргизии заявил о необходимости повторных выборов в парламент до 2021 года

18.10.2020, 1:48, Новости дня

Центральная избирательная комиссия Киргизии заявила, что в стране необходимо провести повторные парламентские выборы до 20 декабря.

«Члены ЦИК считают целесообразным назначение выборов на 20 декабря с тем, чтобы имелась возможность подвести итоги голосования и [получить] результаты выборов еще в 2020 году», – цитирует сообщение ЦИК ТАСС.

Выборы будут назначены после изменения закона о пороге избирательного порога в 7%, добавили в комиссии. «ЦИК назначит повторные парламентские выборы после внесения Жогорку Кенешем (парламентом – прим. ВЗГЛЯД) изменений в законодательство о выборах по снижению избирательного порога, залога и применения заявлений по «форме-2» (позволяющей менять избирательный адрес – прим. ВЗГЛЯД)», – пояснили в ЦИК.

В четверг президент Киргизии Жээнбеков объявил о решении покинуть пост. Он также призвал премьер-министра Садыра Жапарова и других политиков увести своих сторонников из Бишкека и вернуть мирную жизнь. Тогда же спикер киргизского парламента Канат Исаев сообщил, что не собирается исполнять обязанности главы государства. По конституции республики после отставки президента, если спикер отказывается исполнять обязанности, то и. о. президента становится премьер-министр Киргизии.

С 5 октября в Бишкеке проходят протесты сторонников партий, которые не прошли в парламент республики по итогам выборов. Центральная избирательная комиссия Киргизии объявила, что назначит повторные выборы в парламент республики до 6 ноября.



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