Мать выкинула двух детей из окна в Саратове

18.10.2020, 1:08, Новости дня

В Саратове мать выбросила двух малолетних дочерей из окна, после чего нанесла травмы себе, всех троих госпитализировали, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

«По предварительной информации, мать выбросила двух детей пяти и восьми лет с третьего этажа многоквартирного дома по Ново-Астраханскому шоссе, после чего нанесла себе ножевое ранение в грудь. Все трое госпитализированы. По поручению прокурора области Сергея Филипенко начата проверка, на место выехали прокурор района, заместитель прокурора области Андрей Корноваров», – сообщили РИА «Новости» в ведомстве.

СУ СК по региону возбудил уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух малолетних лиц», говорится на сайте комитета. Там добавили, что подозреваемую в больнице охраняют полицейские. К расследованию подключили «наиболее опытных следователей и криминалистов» регионального СК, отметили в ведомстве.

Между тем губернатор Саратовской области Валерий Радаев потребовал разобраться в причинах произошедшего, сообщила начальник пресс-службы главы региона Нина Попова. «Радаев дал поручение зампреду области Ирине Седовой принять все необходимые меры по оказании экстренной медицинской помощи пострадавшим, а также подробно разобраться в причинах данного происшествия», – сообщила она.

В августе 2019 года в Саранске пьяный отец пытался выбросить свою пятимесячную дочь с балкона квартиры на третьем этаже, следователи возбудили дело.