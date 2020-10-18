МЧС РФ запустило полезное мобильное приложение

18.10.2020, 0:55, Новости дня

Министерство по чрезвычайным ситуациям РФ сообщило о запуске нового мобильного приложения, предназначенного для широкой аудитории – обычных граждан.

По словам разработчиков, установив это приложение в своем смартфоне, любой абонент сможет найти ответы на все вопросы, которые могут возникать в критической ситуации. Продукт распространяется бесплатно.

Например, вы можете в один клик вызвать спасателей или обнародовать место своего положение. Это может быть полезным для заблудившихся в лесу, попавших в ДТП на безлюдной дороге или оставшихся под завалами зданий. Ситуации в жизни возникают разные. Лучше иметь надежную связь с МЧС, когда у вас беда, стресс и нет возможности трезво планировать свои действия. Российские спасатели в ближайшее время пройдут специальное обучение работе с новым мобильным приложением.