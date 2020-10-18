 

МЧС РФ запустило полезное мобильное приложение

18.10.2020, 0:55, Новости дня

Министерство по чрезвычайным ситуациям РФ сообщило о запуске нового мобильного приложения, предназначенного для широкой аудитории – обычных граждан.

По словам разработчиков, установив это приложение в своем смартфоне, любой абонент сможет найти ответы на все вопросы, которые могут возникать в критической ситуации. Продукт распространяется бесплатно.

Например, вы можете в один клик вызвать спасателей или обнародовать место своего положение. Это может быть полезным для заблудившихся в лесу, попавших в ДТП на безлюдной дороге или оставшихся под завалами зданий. Ситуации в жизни возникают разные. Лучше иметь надежную связь с МЧС, когда у вас беда, стресс и нет возможности трезво планировать свои действия. Российские спасатели в ближайшее время пройдут специальное обучение работе с новым мобильным приложением.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.06 / Лiга.net – МИД Украины назвал парады в Крыму и Донбассе «циничной провокацией»

19.08 / Кроссовер Mitsubishi Outlander в РФ получит версию Black Edition

29.06 / Минтранспорта назвало сроки восстановления международных ж/д перевозок

31.08 / Ефремов в суде отказался признавать вину в ДТП

14.08 / Китай начал антидемпинговое расследование в отношении полифениленоксида из США

01.09 / Фокина хотят вызвать в Раду для объяснений по поводу заявлений об “особом статусе всего Донбасса”

16.07 / Bild – многие немцы останутся на удалёнке и после пандемии

21.09 / Microsoft признает наличие проблем в свежих обновлениях Windows 10

05.08 / Су-27 перехватил американские самолеты над Черным морем

05.08 / Эксперт предупреждал о возможном взрыве в Бейруте еще в 2014 году

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска