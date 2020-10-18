 

Роналду обратился к болельщикам на русском языке

18.10.2020, 0:48, Новости дня

Португальский футболист Криштиану Роналду продемонстрировал знания русского языка.

«На здоровье! Как дела? Хорошо!», – обратился спортсмен к болельщикам в прямом эфире в своем Instagram.

Криштиану Роналду не забыл русский язык pic.twitter.com/4NLbxOZAj0

— Зеленый свитер (@optaluna) October 17, 2020

Напомним, в 2010-2015 годах Роналду находился в отношениях с российской моделью Ириной Шейк.

Во вторник стало известно, что футболист заболел коронавирусом.

В июне Forbes назвал португальца первым футболистом-миллиардером.



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