Роналду обратился к болельщикам на русском языке
18.10.2020, 0:48, Новости дня
Португальский футболист Криштиану Роналду продемонстрировал знания русского языка.
«На здоровье! Как дела? Хорошо!», – обратился спортсмен к болельщикам в прямом эфире в своем Instagram.
Криштиану Роналду не забыл русский язык pic.twitter.com/4NLbxOZAj0
— Зеленый свитер (@optaluna) October 17, 2020
Напомним, в 2010-2015 годах Роналду находился в отношениях с российской моделью Ириной Шейк.
Во вторник стало известно, что футболист заболел коронавирусом.
В июне Forbes назвал португальца первым футболистом-миллиардером.
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