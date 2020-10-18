 

Иран объявил о снятии с него оружейного эмбарго

18.10.2020, 0:48, Новости дня

В отношении Ирана больше не действует оружейное эмбарго, введенное 10 лет назад Совбезом ООН, сообщил МИД страны.

Как указал Тегеран, «с сегодняшнего дня» прекращают действовать «все рестрикции в отношении передачи вооружений, связанной с этим деятельности, а также в отношении предоставления финансовых услуг Ираном и Ирану». Кроме того, отменяются «все запреты, касающиеся въезда в страну или транзита через территории стран-членов ООН, прежде введенные в отношении ряда иранских граждан и военных официальный лиц», передает РИА «Новости».

Официальный представитель ведомства Саид Хатибзаде, отметил, что страна на 90% обеспечивает свои оборонные нужды за счет собственного производства. По его словам, Иран в этом плане не зависит от зарубежных поставок. При этом Тегеран, как отметили в МИДе, сможет теперь покупать «любое необходимое вооружение и оборудование у любого источника без каких-либо правовых ограничений». Также страна может «экспортировать оборонительное вооружение в соответствии с собственной политикой». МИД Ирана подчеркнул, что «необычные виды вооружения, оружие массового поражения и массовое приобретение конвенционного оружия не имеют места в оборонной доктрине страны».

МИД призвал США отказаться от деструктивного подхода и вернуться к исполнению обязательств. Глава ведомства Мохаммад Джавад Зариф считает, что «нормализация оборонного сотрудничества Ирана с миром является победой во благо мультилатерализма, мира и безопасности» в регионе.

Напомним, глава Госдепа Майкл Помпео заявил, что санкции ООН против Ирана снова вступают в силу, хотя в организации уже не раз указывали, что США не имеют права требовать их возобновления. Совбез ООН отклонил проект резолюции США по продлению оружейного эмбарго в отношении Ирана. Против голосовали РФ и Китай, за – США и Доминиканская Республика, воздержались Франция, Великобритания, Бельгия, Германия, Вьетнам, Южная Африка, Индонезия, Нигер, Сент-Винсент и Гренадины, Тунис и Эстония.



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