Глава НАСА оценил шансы найти следы жизни на Марсе

18.10.2020, 0:48, Новости дня

Растет вероятность обнаружения следов жизни на Марсе, сообщил директор НАСА Джим Брайденстайн.

Брайденстайн признал, что пока следов жизни на Марсе не нашли, но «вероятность» их обнаружения, по его словам, «продолжает увеличиваться». Брайденстайн заявил: «Чем больше мы ищем, тем больше узнаем, что все необходимые, как мы считаем, для существования жизни элементы есть или были на Марсе в прошлом». Он напомнил, что найдены свидетельства наличия под поверхностью планеты воды в жидком состоянии. Ученые считают, что на Марсе есть молекулы органических веществ.

Руководитель НАСА уверен, что аппарат Perseverance предоставит возможность получить больше информации о планете и подготовиться к пилотируемой экспедиции. В частности, НАСА собирается «осуществить сбор образцов грунта». Брайденстайн заявил: «Главное, что мы хотим сделать – отправить человека на Марс». По его словам, «самый быстрый путь к этому – использование Луны». Как сказал Брайденстайн, американцы «отправятся на Луну, чтобы потом достичь Марса», передает ТАСС.

Он пояснил, что на Луне можно отработать технологии, которые смогут использовать и на Марсе. Луна даст возможность получить больше информации о том, как «жить и работать» в условиях, которые сильно отличаются от земных. При этом с Луны «за три дня можно вернуться», если случится «что-то плохое», вернутся с Марса будет гораздо сложнее, подчеркнул Брайденстайн.