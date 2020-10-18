Мнение: Ошкуривание высшей элиты (с)

18.10.2020, 0:20, Разное

В телеграм-канале Девола прочитал образцово радикальные предложения насчет пополнения казны РФ – как это сделать быстро, по максимуму и с полным народным одобрением:

“Состояние бывшего удмуртского губернатора Александра Соловьева в примерно 25-30 миллионов долларов – это минимальная оценка. Согласен с уважаемым Павлом, что Удмуртия – это нищая территория, плюс надо учесть, что “правил” там этот сатрап совсем немного, 3 года, кажется. Если бы он отсидел на своем посту лет 8, то состояние дятла могло перевалить и за соточку миллионов долларов. Можно спокойно брать почти всех губернаторов в РФ (кроме Кадырова, его Москва тронуть не имеет права) и сажать в тюрьму. И требовать от каждого 50 миллионов долларов выкупа. Уверен, что две трети выплатят сразу, а остальные – в течение 3-4 месяцев. Вот вам и почти 4 миллиарда долларов. Как с куста. Если добавить туда глав областных судов, глав городских судов крупных городов (от 300 тысяч населения), глав арбитражных судов (с учетом Москвабада) то можно выкачать еще до 5-10 миллиардов долларов преспокойно (это я по самому минимуму говорю, люди просто не догоняют, насколько эти твари разжирели). Вообще, ошкуривание “высшей элиты” может в краткие сроки дать совершенно нормально 50-100 миллиардов долларов”.

Старик Девол-Пономарев, экс-журналист “Коммерсанта” (еще той поры, когда он реально был самым уважаемым деловым изданием России), уже более 10 лет околачивается по разным странам Восточной Европы вдали от Родины-матушки, в связи с чем, понятно, окончательно озверел и режет правду-матку не разбирая, крупными кусками. Ибо “как не впасть в отчаяние при виде всего, что совершается дома?” – писал полтора века назад русский классик, тоже, как водится, из эмиграции.

Меня предложение Девола, при общей его как бы бесспорности, интересует более в теоретическом аспекте: интересно, какое оно – левое или правое по своей сути?

С одной стороны – вроде бы не может быть никаких сомнений: прямое покушение на частную собственность, призыв к расправе над богатыми людьми, “отнять и поделить” – характерные черты левизны в чистом виде. Но, с другой стороны – что-то не вписывается в схему. Речь-то не о частниках-предпринимателях – речь о чиновниках. Еще один теоретический вопрос – можно ли считать собственность чиновников, если она непонятного происхождения, частной?

Вот коллега Девола, Паша Пряников (он-то, правда, социалист открытый), у себя в Телеграме цитирует материалы следственного дела в отношении того же экс-губернатора Удмуртии:

«По словам Соловьёва, деньги ему передавали на сторонней территории, в том числе в аэропорту Ижевска, а затем на служебной машине отвозили к нему домой. Там он складировал купюры в сумку, которую хранил в кладовой. Когда накапливалась большая сумма, около 35 млн. рублей, Соловьев закапывал сумку в теплице. Всего в земле он схоронил 115 млн. рублей.

У взяточника обнаружено более 20 квартир, домов, нежилых коммерческих помещений и земельных участков, а также автомобили, снегоходы, доли в уставных капиталах нескольких компаний, слитки золота и большой объём наличности, в том числе в иностранной валюте.

Также по запросу следствия наложен арест на земельный участок и жилой дом, которые располагаются в Испании и оформлены на родственников Соловьёва».

Так считать ли собственность губернаторов и судей, все эти сумки, в которых 35 млн. наличности – частной? Или это что-то другое?

Я все-таки думаю, что все это левачество, а любая собственность считается частной ровно до тех пор, пока не доказано обратное. Тут-то и проходит водораздел: правый взгляд – “Не пойман – не вор”; левый взгляд – “От трудов праведных не наживешь палат каменных”. Как говорил ровно по таким поводам великий Ст.Е.Лец: “Народные пословицы и поговорки противоречат одна другой; именно в этом и заключается народная мудрость”.

Правый взгляд на дела более трезвый, хотя и может показаться более безнадежным: он заключается в том, что если ВСЕ высокопоставленные чиновники воруют как подорванные (а очень похоже, что так оно и есть) – то это уже не свойство чиновников, это свойство самой системы. Если человек МОЖЕТ воровать – он БУДЕТ воровать; таков основной закон политики. Исключения редки, и это именно исключения.

То есть сердце, конечно, просит красного, внеправового террора в отношении совершенно обнаглевших “жирных котов”; но холодный ум подсказывает, что не стоит – станет только хуже. Машину террора стоит только запустить – и потом хрен остановишь… тому в истории (в том числе нашей) мы, увы, тьму примеров сыщем.

Самое простое возражение: если всех пересажать, их деньги изъять, а саму Систему оставить неизменной – то все те “кристально чистые люди”, что придут на места убранных проворовавшихся, очень быстро станут такими же. А если изменить Систему так, чтобы она могла самоочищаться от воров – тогда она и очистится, и ставить страну на дыбы массовым террором и “огнем по штабам” (термин Мао Цзедуна) не придется.

То есть в любом случае, получается, главный вопрос – как изменить Систему, а не как организовать массовое изъятие. Тем более, что тут имеется и пикантное дополнение, связанное с вопросом – а куда денутся те самые сумки с 35 миллионами в каждой, изъятые у удмуртского губернатора? Не получится ли так, что эти же сумки просто рассуют по квартирам другие люди, то есть общая сумма “уворованного у народа” в конечном итоге останется неизменной? Опять же – без изменения самой Системы даже самые крутые контрибуции и конфискации ни к чему не приведут – до тех пор, пока само государство остается для нас непрозрачным “черным ящиком”: туда что-то “входит” и непонятно куда “уходит”.

И, наконец, даже по верхней, самой оптимистической оценке Девола: ну, допустим, удастся содрать с нечистых на руку губернаторов и судей все 100 млрд. долл.; такая ли уж это большая сумма в масштабах РФ? В рублях это будет порядка 8 триллионов рублей. Сумма внушительная – 40% годового бюджета страны, пятая часть золото-валютных резервов. Хорошо, но не более того.

“Тут всю систему надо менять”.