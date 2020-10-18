 

Госпредприятие “Медицинские закупки Украины” опровергло сообщения о закупке китайских томографов

18.10.2020, 0:05, Новости дня

Госпредприятие “Медицинские закупки Украины” 16 октября в Fаcebook заявило, что сообщения о якобы закупке дешевых китайских компьютерных томографов по цене оригинального оборудования не соответствует действительности. 

Политический эксперт Кирилл Сазонов обвинил директора госпредприятия “Медицинские закупки Украины” Арсена Жумадилова в закупке дешевого китайского оборудования по цене оригинала. Он утверждал, что  “Медицинские закупки” объявили конкурс на закупку томографов, в котором победила компания “АФС Медицинтехник”. Эта компания якобы является официальным представителем Philips в Украине, писал Сазонов. 

В госпредприятии, комментируя его сообщение, заявили об информационной кампании против “Медицинских закупок Украины”. Целью кампании является давление на госпредприятие, считают авторы релиза. 

Закупка томографов происходит в соответствии с украинским законодательством, отметили в пресс-службе предприятия. 

“Медико-технические требования к оборудованию сформированы Минздравом Украины и учтены ГП при формировании технического задания к закупке. ГП “Медзакупки Украины” через электронную систему ProZorro провело сбор коммерческих предложений от поставщиков оборудования, квалификаци. участников и оценку соответствия предложенного оборудования техническим требованиям. С квалифицированными поставщиками сейчас идут дополнительные консультации для получения лучших условий поставки”, – говорится в релизе. 

“Мы действительно получили предложение ООО “АФС Медицинтехник” по поставке КТ производства Philips. Это предложение было отклонено ввиду несоответствия предложенного оборудования техническим требованиям к предмету закупки и сейчас нами не рассматривается”, – добавили в госпредприятии. 

Сьогодні низка видань свідомо чи несвідомо долучилися до скоординованої інформаційної кампанії проти ДП «Медзакупівлі…

Posted by Медичні закупівлі України on Reede, 16. Oktoober 2020

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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