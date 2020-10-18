Миф о таинственной Нибиру, или Планете X

18.10.2020, 7:31, Разное

Нибиру (также иногда называемая Планетой X) — это вымышленное небесное тело.

Некоторые теоретики заговора, а так же всякие сторонники теории неизбежных катастроф очень любят обращаться к этой теме, когда им позарез надо привлечь внимание или напугать людей о возможном ближайшем апокалипсисе на Земле.

Но откуда же взялся этот миф? Может ли на самом деле существовать такая планета, как Нибиру?

Откуда взялась легенда о Нибиру?

Настоящие, существующие в реальности планеты, рождаются из гигантских газовых облаков, окружающих звезды. Нибиру же является продуктом фантазии ныне ушедшего писателя Захарии Ситчина, который явил ее миру в своей книге «12-я планета». Это случилось в 1976 году. Ситчин клялся, что перевел несколько неизвестных клинописных табличек. В которых он якобы обнаружил неизвестные знания. Писатель утверждал, что наши предки знали о существовании еще одной планеты в Солнечной системе. Они называли ее Нибиру. Период обращения этого небесного тела вокруг Солнца составляет якобы 3600 лет.

Если Вы когда-либо увлекались тайнами древних цивилизаций, то должны знать, что нашими предшественниками на этой планете были некие аннунаки. Легенда гласит, что аннунаки впервые прилетели на Землю 450 000 лет назад, чтобы добывать золото. И сразу после прибытия создали Homo Sapiens для использования в качестве рабов. Как именно они их создали? Все просто. Они использовали обезьян и генную инженерию.

Согласно несбывшимся пророчествам, Планета X должна была столкнуться с Землей в мае 2003 года. Однако этого не произошло. Нэнси Лидер (женщина, которая утверждает, что с ней связались инопланетяне, и что она получает сообщения от внеземной цивилизации из звездной системы Дзета Сетки), перенесла апокалипсис на… 2012 год. И, вот сюрприз, этого опять не случилось!

Если такая планета существует, мы должны ее наблюдать

Если верить энтузиастам, Нибиру по своим размерам больше самых крупных планет Солнечной системы. И если это так, то у нас, по идее, не должно быть проблем с ее обнаружением.

Если бы такая планета существовала, мы легко могли бы наблюдать ее с помощью современных астрономических инструментов. Даже если такое тело столкнется с Землей лишь через 900 лет, мы должны его видеть уже сейчас. Ведь астрономам к настоящему времени удалось обнаружить большое количество транснептуновых объектов. Среди них можно выделить Седну. Это так называемая карликовая планета. Ее диаметр составляет около 1000 километров. А период обращения вокруг Солнца — 11400 лет.

Гипотетическая Нибиру облетает Солнце, как было сказано выше, за 3600 лет. Ну допустим. Поскольку мы знаем, каков ее орбитальный период, мы можем использовать третий закон Кеплера. Он поможет нам вычислить длину большой полуоси орбиты таинственной планеты. Расчеты показывают, что она должна иметь значение 235 астрономических единиц. То есть 235 расстояний от Земли до Солнца. На таком удалении планету размером с Юпитер, или даже больше, не заметить нельзя.

Там никто не сможет выжить

Очевидно, что никакой планеты Нибиру не существует. В нашей Солнечной системе нет ни одного космического тела с подобными характеристиками. А если бы оно и существовало, то появление на нем жизни, а тем более разумной жизни, было бы невозможно. Поскольку солнечного тепла и света там практически не было бы.

Аннунаки, на самом деле, никогда не посещали Землю. Просто потому что их нет. Они существуют лишь в мозгах нескольких просветленных искателей правды. Очевидно, что это совершенно абсурдная идея. Об этом говорит и еще один факт. Мы смогли обнаружить планеты возле звезд, удаленных на световые годы от нас. Так как же мы не смогли обнаружить планету, которая находится на нашем заднем дворе?