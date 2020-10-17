 

Главное — фотосессия! – Личное мнение

17.10.2020, 23:50, Разное

Вчера маленькому Ратмиру, сыну Тимати и Решетовой, исполнился год. Родители сделали совместную фотосессию — очень красиво поработали ретушёры над ней, смотрите:


Фото: Соцсети

Семейная идиллия, верно? Даже Джиган пришёл в комментарии, поздравил малыша и не обозвал никого свинотой.

Но вот беда — корреспонденты женских журналов заметили, что был подарок от Наташи Рудовой, но самого Тимати на первой днюхе у сына не было.

Не пришёл папочка.

«И все бы ничего, только из виртуального пространства поздравления Тимати так и не перешли в реальное — годовалый Ратмир отметил свой праздник в компании Решетовой и певицы Назимы. Позже Анастасия опубликовала в stories своего Instagram-аккаунта подарки от Натальи Рудовой и Валерии Журавлевой.

Звездный отец так и не появился в кадре — видимо, слишком занят подготовками к старту Холостяка».

Этот сын Тимати назван в честь погибшего друга Тимура Ратмира. Его Юнусов больше не видит, скучает. Как я и говорила ранее, Решетова не отдала сына бабке Симоне, и её вместе с ребёнком тоже скоро забудут.

Не думала, что это произойдёт так скоро, но тем не менее, папочки уже нет.

Да и мамочке, знаете ли, малыш нужен для фотосессии. А фоточки для Инсты, конечно, хорошие так-то.

Грустно.

Источник: Лена Миро



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