Генсек НАТО осудил убийство учителя во Франции

17.10.2020, 23:48, Новости дня

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс солидарен с Францией в борьбе с терроризмом, и осудил убийство учителя в этой стране.

«Я осуждаю ужасающее нападение на учителя в Конфлан-Сент-Онорине. Мои глубочайшие соболезнования его семье и французскому народу. НАТО солидарна с Францией в борьбе с терроризмом», – цитирует Столтенберга РИА «Новости».

Генсек Совета Европы Пейчинович-Бурич также осудила убийство учителя. «Мы пребываем в шоке и осуждаем этот гнусный теракт. Немыслимо, чтобы профессора трусливо убили за то, что он учил свободе слова», – отметила она.

Глава СЕ подчеркнула, что «свобода выражения мнений, свобода религии, свобода верить или не верить – фундаментальные ценности нашего общества», а образование должно «безжалостно противостоять обскурантизму».

Министр образования Франции Жан-Мишель Бланкер сообщил, что в стране пройдет национальная церемония в память об убитом учителе истории. После завершения каникул 2 ноября в школах состоится минута молчания в память об убитом, добавил он. «То, что произошло, не имеет названия. Это должно быть побеждено», – сказал министр.

Французские СМИ сообщили, что школьного учителя под Парижем обезглавил 18-летний чеченец по имени Абдулах А.

В пятницу во Франции обезглавили преподавателя. По одной из версий следствия, причиной нападения мог стать последний урок учителя, посвященный свободе слова, в ходе которого преподаватель показывал школьникам карикатуры из прессы на пророка Мухаммеда.

Предполагаемый преступник отказался сдаться и после угроз в адрес правоохранителей был застрелен. По информации полиции, рядом с нападавшим был найден карабин. Специалисты по разминированию не обнаружили на теле преступника взрывчатых веществ.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что нападение на учителя в пригороде Парижа является террористическим актом.