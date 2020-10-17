В Москве за сутки умерли 52 пациента с коронавирусом

17.10.2020, 23:48, Новости дня

В Москве за минувшие сутки умерли 52 пациента с положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации.

Как сообщил оперштаб, «у всех был подтвержден диагноз «пневмония». Всего в столице выявили 357643 случая COVID-19, вылечились свыше 272 тыс. вирус-положительных пациентов, умерли 5958 пациентов, передает ТАСС. Днем ранее в городе скончались 56 пациентов с коронавирусом.

Напомним, эксперты Всемирной организации здравоохранения отметили быстрые и своевременные меры, принятые в РФ в ответ на рост случаев коронавирусной инфекции. Мэр столицы Сергей Собянин назвал ограничения в Москве адекватными ситуации с коронавирусом. Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.