 

Трамп раскритиковал модератора вторых дебатов с Байденом

17.10.2020, 23:48, Новости дня

Глава американского государства Дональд Трамп назвал ведущую телеканала NBC News Кристен Уэлкер – модератора его вторых дебатов с кандидатом в президенты США Джо Байденом – «ужасной».

По его словам, Уэлкер «всегда была ужасной и несправедливой, как и большинство репортеров фейк ньюз». Однако Трамп заявил, что «все равно сыграет в эту игру». Он заявил: «Люди знают! Как там Стив Скалли поживает?». Скалли должен был стать модератором дебатов Трампа и Байдена. Дебаты не состоялись в связи с разногласиями относительно формата на фоне перенесенного Трампом коронавируса. Позднее стало известно, что Скалли, солгавший о взломе аккаунта в Twitter, отстранен, передает РИА «Новости».

Напомним, второй тур дебатов состоится 22 октября в Нашвилле, штат Теннесси. Они должны были стать уже третьими, но Трамп отказался менять формат второго тура на виртуальный и запланированные вторыми дебаты не состоялись.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.08 / Беспилотные модели Audi протестируют дорогами Китая

26.06 / Вдова Сергея Хрущева опровергла сообщения, что он погиб от огнестрельного ранения

08.07 / Зеленский: Мы поддерживаем независимость Нацбанка, но как жить, если бюджет посчитан по курсу 30?

02.09 / Новый кроссовер Genesis GV70 замечен на тестах в Дубае

12.09 / Малюська рассказал, как новая программа “Кассандра” станет министром вместо него

05.07 / Россиянин спас тонущего ребенка и утонул сам

26.09 / Экипаж МКС изолировался в российском сегменте

15.08 / В Минске у здания Белтелерадиокомпании начался митинг

22.09 / Нарышкин назвал главную цель «дела Навального» на Западе

20.08 / Кравчук предложил Раде пересмотреть постановление о местных выборах

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска