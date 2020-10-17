Путин обсудил реализацию ОПЕК+ с наследным принцем Саудовской Аравии

17.10.2020, 23:08, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин провел телефонные переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, они обсудили реализацию договоренностей ОПЕК+.

«В продолжение предыдущей беседы по телефону проведен обстоятельный обмен мнениями о ходе реализации имеющихся договоренностей в формате ОПЕК+. С обеих сторон вновь подчеркнута готовность к дальнейшей тесной координации на данном направлении в интересах поддержания стабильности на мировом рынке энергоносителей», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

Также политики обсудили взаимодействие в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в частности, возможность использования российской вакцины «Спутник V» в Саудовской Аравии.

Предыдущий разговор между Путиным и Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом проходил 13 октября. В ходе беседы они обсудили текущую ситуацию на мировых рынках энергоносителей.

Напомним, страны ОПЕК+ 12 апреля заключили соглашение о сокращении добычи нефти, которое предусматривает совокупное снижение добычи нефти в мае – июне на 9,7 млн баррелей, в июле-декабре – на 7,7 млн баррелей в сутки, в январе 2021 года-апреле 2022 года – на 5,8 млн баррелей в сутки.