 

Путин обсудил реализацию ОПЕК+ с наследным принцем Саудовской Аравии

17.10.2020, 23:08, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин провел телефонные переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, они обсудили реализацию договоренностей ОПЕК+.

«В продолжение предыдущей беседы по телефону проведен обстоятельный обмен мнениями о ходе реализации имеющихся договоренностей в формате ОПЕК+. С обеих сторон вновь подчеркнута готовность к дальнейшей тесной координации на данном направлении в интересах поддержания стабильности на мировом рынке энергоносителей», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

Также политики обсудили взаимодействие в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в частности, возможность использования российской вакцины «Спутник V» в Саудовской Аравии.

Предыдущий разговор между Путиным и Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом проходил 13 октября. В ходе беседы они обсудили текущую ситуацию на мировых рынках энергоносителей.

Напомним, страны ОПЕК+ 12 апреля заключили соглашение о сокращении добычи нефти, которое предусматривает совокупное снижение добычи нефти в мае – июне на 9,7 млн баррелей, в июле-декабре – на 7,7 млн баррелей в сутки, в январе 2021 года-апреле 2022 года – на 5,8 млн баррелей в сутки.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.08 / СМИ: Джордж Флойд умирал еще до прибытия полиции

25.09 / Трамп заявил о «взорвавшей интернет» истории с сыном Байдена и Батуриной

29.09 / Стерненко оставили под ночным домашним арестом

30.07 / Посол РФ в Беларуси заявил, что 33 задержанных “вагнеровца” опоздали на рейс за рубеж

23.09 / Пентагон и НАСА договорились о сотрудничестве в космосе

29.07 / Госдепартамент назначил координатора по делам Арктики

30.06 / Помпео на переговорах с лидером талибов потребовал не нападать на американцев

21.08 / Адвокат Ефремова заявил отвод судье

13.09 / Более 400 жителей Краснодара обратились за помощью из-за пожара

07.08 / Пригожин объяснил решение российских звезд не выступать в Белоруссии перед выборами

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска