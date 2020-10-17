Эксперты оценили новые схемы кражи денег с банковских карт

17.10.2020, 23:08, Новости дня

Мошенники, требующие от своих жертв перевода денег себе на счет от имени прокуратуры, могут представляться судебными приставами, полицией и спецслужбами, сообщил эксперт по информационной безопасности Аркадий Лизин.

«Мошенники могут представиться не только сотрудниками прокуратуры, а судебными приставами, работниками спецслужб или полицейскими. Словом, представителями любых органов, чей звонок может не на шутку напугать. Таким образом мошенники психологически воздействуют на людей и добиваются того, чтобы те предоставили любую нужную им информацию или перевели деньги на нужные им номера. Жертва ведется на подобные манипуляции и делает все по инструкции афериста», – отметил Лизин в беседе с «Вечерней Москвой».

По его словам, звонок «из прокуратуры» для мошенников – нововведение, обычно они представляются службой безопасности банка и требуют данные карты, CVC или CVV.

«Вы видите, что вам звонят вроде как из Сбера, да и якобы сотрудник говорит, что он из службы безопасности банка и сообщает, что они выявили подозрительную операцию или в системе произошел сбой и нужно сообщить пароли к сервису «Сбербанк-онлайн» и другие данные. Если вы не верите, то они начинают утверждать, что подлинность номера можно проверить на сайте. И внимание: как правило, номер похож на официальный, разница может быть в одной цифре. Если не заметить этого нюанса, то попасться на уловку мошенника проще простого», – отметил эксперт.

При этом мошенники могут назвать персональные данные пользователей, в том числе фамилию, имя, адрес проживания. «Человек на обратной стороне трубки может рассказывать все, что угодно, уверяя, что все якобы ради сохранности данных. Но это не так. Главное, что нужно сделать после этого звонка, – перезвонить в Сбербанк по номеру, который указан на вашей карте или в онлайн-приложении финансового учреждения, и уточнить у менеджера, действительно ли у вас есть проблема или нет», – указал Лизин.

Юрист Андрей Соколов пояснил, что банки не звонят клиентам и не спрашивают о «подозрительных транзакциях». «Никогда не нужно вестись на такие провокации. здесь нужны некий здоровый цинизм и недоверие к подобным звонкам. Перезванивайте в свой банк и всегда уточняйте, правда ли, что у вас заблокированы счета или выполнена попытка взлома», – сказал он.

Ранее Сбербанк раскрыл новый способ обмана клиентов. Мошенники звонят от имени представителя прокуратуры и убеждают клиента перевести средства на некий специальный счет.