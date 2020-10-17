Радужная пленка обнаружена на реке у нефтяного месторождения в НАО

17.10.2020, 22:48, Новости дня

На реке Колва в районе Харьягинского нефтяного месторождения обнаружена радужная пленка, сообщил глава Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный.

В соцсети «ВКонтакте» губернатор сообщил, что после того, как на поверхности воды была обнаружена пленка, «компанией-недропользователем выставлено 150 м бонового заграждения», на «месте происшествия работают сотрудники». Бездудный поручил департаменту природных ресурсов совместно с Росприроднадзором и природоохранной прокуратурой «срочно разобраться».

Харьягинское нефтяное месторождение расположено вблизи поселка нефтяников Харьягинский. Является одним из основных источников дохода в бюджет Ненецкого автономного округа, передает ТАСС.