Радужная пленка обнаружена на реке у нефтяного месторождения в НАО

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17.10.2020, 22:48, Новости дня

На реке Колва в районе Харьягинского нефтяного месторождения обнаружена радужная пленка, сообщил глава Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный.

В соцсети «ВКонтакте» губернатор сообщил, что после того, как на поверхности воды была обнаружена пленка, «компанией-недропользователем выставлено 150 м бонового заграждения», на «месте происшествия работают сотрудники». Бездудный поручил департаменту природных ресурсов совместно с Росприроднадзором и природоохранной прокуратурой «срочно разобраться».

Харьягинское нефтяное месторождение расположено вблизи поселка нефтяников Харьягинский. Является одним из основных источников дохода в бюджет Ненецкого автономного округа, передает ТАСС.



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