Мнение: Обитаемый остров – тоска по норме

17.10.2020, 22:15, Разное



к/ф “Обитаемый остров”

Тут меня вчера спрашивали про рецензию на “Обитаемый остров” – фильм Бондарчука по Стругацким. Она есть у меня!

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Отсмотрел, наконец, сей шедевр. Сразу могу сказать, что в корне не согласен со всеми критиками: крыть фильм можно за что угодно, но у него есть один несомненнейший плюс, который перекрывает все минусы – это кастинг. Точнее, выбор актеров на главные роли: попали в “яблочко”!

Начнем с героя – упавшего с неба землянина, которого играет некто Степанов. Именно так, на мой взгляд, и должен был бы выглядеть “товарищ из светлого будущего”: пышущая всеми видами физического и душевного здоровья человеческая особь. Даже странно, что на просторах Родины чудесной, где с экологией совсем не ахти, такого человека вообще откопали. А как же вредные выбросы? А вырождение нации? А геноцид русского народа как же – спаивание мировой закулисой и т.п.? Должны ведь быть одни зачмызданные задохлики той или иной степени скособоченности! Откуда ж взялся в картотеке Мосфильма сей дивный кудрявый экземпляр? Играть он, конечно, не умеет – но ему и не надо, тем более, что в “Острове” все играют плохо, даже, как ни странно, Серебряков.

За Степанова “Острову” можно простить всё. Я, в частности, прощаю даже неумеренный грохот, который меня изрядно плющил большую часть времени просмотра. А когда грохот вдруг прекращается – герои начинают со страшной силой ОРАТЬ. Нет, понятно, зачем это делается: беднягу-зрителя колбасят, чтобы он, не дай бог, не заметил какие-нибудь ляпы в монтаже или в спецэффектах. Но, во-первых, это все равно не помогает (критики то ли глухи от природы, то ли критический экстаз у них сродни тетеривиному). А во-вторых – блин! Я даже готов ЗАКРЫТЬ ГЛАЗА на три любых ляпа любой степени грандиозности – только не все время надо бить меня по мозгам!!

Вообще я ожидал от авторов другого креативного хода, который мне казался более прикольным: представить Максима Каммерера, любимого героя Стругацких, в виде максимально “ботаническом”, чего-то типа Д.Ольшанского его первого пришествия (сейчас-то он изваял из себя нечто более брутальное – отчего, мне кажется, много потерял в харизматичности): худой сутулый очкарик с линзами по 12 диоптрий – который, однако, крушил бы, не теряя очков, иноземных хулиганов и гвардейцев пачками; такая инверсия старого анекдота о “стройбате, которому оружия вообще не дают”. Мол, если у на Земле нынче “ботаны” такие – то каковы ж тогда среднеуспевающие курчавые лоботрясы?!



Актриса Юлия Снигирь

И от очков бы не пришлось отказываться – они были бы вполне к месту. Ведь и Гарри Поттеру ничто не помешало проходить в очках все 7 серий – хотя, как мы все помним, от близорукости его излечили еще в самой первой серии, по дороге в Хогвартс!

Да, я ставил на Ольшанского в роли Каммерера – но все лишь оттого, что я не видел Степанова. Степанов меня убедил, да.

И это, если вдуматься, самое главное. С “правильным” Каммерером фильм обретает “точку равновесия” – и уже становится не так важно, что там и как прорисовано по краям. Ведь и в книге Каммерер – главное, из-за чего мы книгу читаем!

А помимо Степанова в “Острове” ведь есть еще юная Юлия Снигирь во всей первозданной, я бы даже сказал – первобытной красоте; первая красотка России на 2008 год, и со Степановым у них была прекрасная пара – такая даже немного фашистская по своему физическому совершенству; тут был уже не Бондарчук, а просто какая-то Лени Рифеншталь.

Про Башни, розовые лесбийские танки и голованов неинтересно – это ж все повседневная реальность, мы это и так каждый видим вокруг; интересно видеть реакцию на наш извращенный быт НОРМАЛЬНОГО человека! Вот в чем соль. Тоска по норме – вот главная тоска современного землянина; Стругацкие весьма, надо сказать, амбициозно взялись эту самую норму нам показать… собственно, этим и объясняется непреходящий успех их творчества. Просто норму они, как всякие фантасты, задвинули далеко в будущее. А потом извлекли оттуда обратно в наш дурацкий мир, придумав для этого полет на какую-то планету Саракш.



Старуха Лени Рифеншталь

Хочется ведь увидеть в кои-то веки свой мир глазами нормального человека; хочется идентифицировать себя с Максимом Каммерером.

В общем-то, зрелище открывается довольно неприглядное, что говорить. Правда, радует, что никакие излучения и даже пули этого мира на нас, оказывается, не действуют… Ну, ПОЧТИ не действуют.

Жаль только, что и выбраться из этого мира едва ли удастся.