Мнение: Турция и конфликт в Восточном Средиземноморье

17.10.2020, 22:10, Разное

О конфликте Турции с рядом европейских государств в Восточном Средиземноморье за передел морских границ и участков шельфовой добычи нефти и газа. Достаточно наглядно показаны претензии основных участников конфликта и пересечение территориальных претензий между Кипром и Критом.

На текущий момент этот конфилкт не устранен, а угрозы из Европы Эрдоган подчеркнуто игнорирует, как впрочем и угрозы США по поводу С-400 (по поводу последних пусков под Синопом, США снова грозят Турции последствиями).