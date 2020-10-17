Disney дополнил уведомления о «расистских стереотипах» в мультфильмах

17.10.2020, 22:08, Новости дня

Стриминговый канал Disney+ расширил список мультфильмов, при воспроизведении которых зритель получит уведомление о «расовых предубеждениях» в картине.

Предупреждение о проявлении расизма теперь появились в таких мульфильмах, как «Дамбо», «Питер Пэн» и «Аристократы», информирует BBC.

«Это произведение демонстрирует негативное изображение других людей и культур или плохое обращение с ними. Эти предрассудки не были ошибочны и тогда, и сейчас», – гласит уведомление.

Так, в «Дамбо», считает Disney, расизм проявляется в изображении ворон, поведение которых напоминает стереотипных афроамериканцев. Кроме того, главного персонажа зовут Джим Кроу, что, по мнению компании, отсылает к своду законов о расовой сегрегации в южных штатах США в период 1890 – 1964 годов. В мультфильме «Аристократы» сиамский кот Шун Гон представлен как расистская карикатура на азиатов, а в «Питере Пэне» коренных американцев называют «краснокожими»,что также считается расистским оскорблением, сообщили в Disney.

В ноябре прошлого года Disney поместил в свои мультфильмы предупреждения об «устаревших культурных представлениях».