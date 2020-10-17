Сутки на Донбассе. Штаб ООС зафиксировал со стороны боевиков два обстрела и два пролета беспилотников
17.10.2020, 22:00, Новости дня
В течение дня 17 октября зафиксировано четыре нарушения режима перемирия со стороны российско-оккупационных войск, об этом сказано в вечерней сводке штаба операции Объединенных сил в Facebook.
Противник вел неприцельный обстрел из станкового автоматического гранатомета вблизи Водяного; в полдень российские наемники открыли огонь из ручного противотанкового гранатомета неподалеку от Авдеевки Донецкой области, говорится в сообщении.
“Украинские военные в ответ на вражескую огневую провокацию оружие не применяли. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет”, – заявили в штабе.
Кроме того, в районе населенных пунктов Пищевик и Широкино Донецкой области задокументировали пролет через линию разграничения беспилотников неприятеля типа квадрокоптер. Эти аппараты были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, что сделало невозможным их дальнейшее применение, отмечается в сводке.
Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 18.00 17 жовтня 2020 року
#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statementВечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 18.00 17 жовтня 2020 рокуСлава Україні!Ситуація в районі проведення операції залишається контрольованою підрозділами Об’єднаних сил. Українські захисники, сумлінно виконуючи завдання за призначенням, у повному обсязі дотримуються режиму припинення вогню.Від початку поточної доби, 17 жовтня, у районах відповідальності наших бригад зафіксовано чотири порушення домовленостей, досягнутих 22 липня 2020 року в рамках Тристоронньої контактної групи, з боку російсько-окупаційних військ. Так, уранці противник неприцільними пострілами зі станкового автоматичного гранатомета намагався спровокувати наших воїнів поблизу Водяного, а опівдні відкрив вогонь із ручного протитанкового гранатомета неподалік Авдіївки.Українські воїни на ворожу вогневу провокацію зброю у відповідь не застосовували. Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат і поранень немає.Окрім того, у районі населених пунктів Пищевик та Широкине задокументовано прольоти ворожих безпілотників типу «Квадрокоптер», які перетнули лінію розмежування. Безпілотні літальні апарати ворога були подавлені нашими засобами радіоелектронної боротьби, що унеможливило їх подальше застосування.У районі проведення операції належно виконують завдання й інші складові сил оборони. Так, у районах уздовж лінії розмежування сторін саперами ДСНС розміновано понад 15 гектарів території та передано на знищення 60 вибухонебезпечних предметів.Для мінімізації наслідків артилерійських обстрілів попередніх років рятувальники Об’єднаних сил проводять роботи з відновлення пошкоджених житлових будинків та об’єктів інфраструктури. Наразі відремонтовано 1 будинок, на 7 об’єктах відновлювальні роботи ще тривають.Перебуваючи у готовності адекватно реагувати на будь-які підступні та провокаційні дії противника, українські воїни дотримуються режиму припинення вогню.Слава Україні!
Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Laupäev, 17. Oktoober 2020
16 октября зафиксировано одно нарушение режима тишины со стороны боевиков (вблизи Водяного).
В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.
6 сентября, на 42-й день перемирия, боевики на Донбассе прицельно обстреляли украинские позиции в Донецкой области, был ранен военнослужащий. В тот же день в Луганской области в результате обстрела боевиками погиб еще один украинский военнослужащий.
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