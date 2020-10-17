Сутки на Донбассе. Штаб ООС зафиксировал со стороны боевиков два обстрела и два пролета беспилотников

Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 18.00 17 жовтня 2020 року

#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statementВечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 18.00 17 жовтня 2020 рокуСлава Україні!Ситуація в районі проведення операції залишається контрольованою підрозділами Об’єднаних сил. Українські захисники, сумлінно виконуючи завдання за призначенням, у повному обсязі дотримуються режиму припинення вогню.Від початку поточної доби, 17 жовтня, у районах відповідальності наших бригад зафіксовано чотири порушення домовленостей, досягнутих 22 липня 2020 року в рамках Тристоронньої контактної групи, з боку російсько-окупаційних військ. Так, уранці противник неприцільними пострілами зі станкового автоматичного гранатомета намагався спровокувати наших воїнів поблизу Водяного, а опівдні відкрив вогонь із ручного протитанкового гранатомета неподалік Авдіївки.Українські воїни на ворожу вогневу провокацію зброю у відповідь не застосовували. Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат і поранень немає.Окрім того, у районі населених пунктів Пищевик та Широкине задокументовано прольоти ворожих безпілотників типу «Квадрокоптер», які перетнули лінію розмежування. Безпілотні літальні апарати ворога були подавлені нашими засобами радіоелектронної боротьби, що унеможливило їх подальше застосування.У районі проведення операції належно виконують завдання й інші складові сил оборони. Так, у районах уздовж лінії розмежування сторін саперами ДСНС розміновано понад 15 гектарів території та передано на знищення 60 вибухонебезпечних предметів.Для мінімізації наслідків артилерійських обстрілів попередніх років рятувальники Об’єднаних сил проводять роботи з відновлення пошкоджених житлових будинків та об’єктів інфраструктури. Наразі відремонтовано 1 будинок, на 7 об’єктах відновлювальні роботи ще тривають.Перебуваючи у готовності адекватно реагувати на будь-які підступні та провокаційні дії противника, українські воїни дотримуються режиму припинення вогню.Слава Україні!

Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Laupäev, 17. Oktoober 2020