Армения и Азербайджан объявили гуманитарное перемирие

17.10.2020, 22:00, Новости дня

С 0.00 18 октября Армения и Азербайджан объявляют гуманитарное перемирие. Об этом говорится в сообщении на сайте армянского министерства иностранных дел.

Указано, что решение о прекращении огня принято на основе заявлений глав МИД противоборствующих сторон карабахского конфликта и министра иностранных дел России от 10 октября, декларации президентов США, Франции и России от 1 октября, сопредседателей Минской группы ОБСЕ, декларации сопредседателей Минской группы ОБСЕ от 5 октября.

Аналогичная информация появилась на сайте МИД Азербайджана.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы конфликт. Стороны используют танки, тяжелую артиллерию и авиацию.

Военное положение ввели как в Армении, так и в отдельных районах Азербайджана. Обе страны, участвующие в конфликте, объявили мобилизацию.

9 октября во время переговоров в Москве представители Азербайджана и Армении договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 12.00 10 октября. Однако после наступления перемирия обе стороны обвинили друг друга в его нарушении.