 

Мнение: Море умиротворяет?

17.10.2020, 21:50, Разное

У берегов Турции очень много яхт с российскими экипажами.

А еще очень много яхт, которые ходят под флагом Украины.

Не знаю, как в других городах Турции, но в Мармарисе во всех прибрежных ресторанах происходит братание российских и украинских любителей яхтенного отдыха . И никто никого не спрашивает «чей Крым?», никто не вопит «москаляку на гіляку»….

То ли море умиротворяет, то ли такие крикуны в море не ходят…

Источник: Ирек Муртазин



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