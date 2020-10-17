Мнение: Море умиротворяет?
17.10.2020, 21:50, Разное
У берегов Турции очень много яхт с российскими экипажами.
А еще очень много яхт, которые ходят под флагом Украины.
Не знаю, как в других городах Турции, но в Мармарисе во всех прибрежных ресторанах происходит братание российских и украинских любителей яхтенного отдыха . И никто никого не спрашивает «чей Крым?», никто не вопит «москаляку на гіляку»….
То ли море умиротворяет, то ли такие крикуны в море не ходят…
Источник: Ирек Муртазин
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