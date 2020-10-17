Испуганная, нелюбимая женщина – Личное мнение

17.10.2020, 21:45, Разное

Будучи студенткой то ли второго, то ли третьего курса, я посмотрела триллер «Что скрывает ложь». Помню, он произвёл на меня большое впечатление тогда.

Яна Рудковская могла бы стать героиней триллера с одноимённым названием: ей, как мне кажется, есть, что скрывать, и я догадываюсь, почему.



Филипп Плейн со своей девушкой. Яна Рудковская. Фото: Соцсети

В очередной раз потешная бабка попалась на вранье.

Неоднократно Яна заявляла о том, что за ней ухаживал и даже звал замуж Филипп Плейн, а он, как оказалось, её «где-то, кажется, видел», но так толком и не вспомнил.

Когда Яга впервые ляпнула, что Филипп Плейн собирался на ней жениться, я первая над ней поржала, покрутив пальцем у виска: так не бывает.

Единственное место, где возможен секс между этими двумя персонажами, — это фантазии стареющей, испуганной женщины. Именно такой женщиной мне видится Яна Рудковская.

Яна Рудковская — о романе с Филиппом Плейном (апрель 2020 года):

Об этом вообще никто не знает. Филипп ухаживал за мной месяца три, даже обещал жениться. Но потом я встретила Женю, и он затмил всех. Я влюбилась так, что больше ни на кого не обращала внимания.

Яна — о романе с Филиппом Плейном (сентябрь 2020 года):

Мало кто знает, что он за мной ухаживал. По-моему, это был 2008 год. У нас было расставание с Евгением. По его инициативе. На 1,5 или 2 месяца, уже не помню. И за мной тогда ухаживал Филипп Плейн. Он прилетал ко мне в Москву, я летала к нему и в Швейцарию, и в Лондон. Я даже знакома с его родителями. Мне было тогда 32-33 года. Потом Евгений написал мне, что у него все горит внутри, что он меня очень любит.



Филипп — о Яне:

https://t.me/lenamiro/7338

Я вот что думаю:

1) Филипп Плейн Яну действительно где-то когда-то видел мимоходом, но не более того. Он честен.

2) Когда Яну Рудковскую бросил Евгений Плющенко, она ему наврала о романе с Плейном, чтобы заставить ревновать и продавить на женитьбу.

У неё это получилось.



Фото: Соцсети

Да, в момент их венчания лицо Евгения напоминает лицо обвиняемого, которому судья зачитывает приговор, а Яна напряжена так, что даже мне — бездушной твари — отчего-то жалко эту испуганную, нелюбимую женщину.

И, тем не менее, Яна — всеми правдами и неправдами (подозреваю, что больше всё же неправдами) добилась своего: Евгений на ней женился.

Но стоило ли оно того? Вот положа руку на сердце: стоило?

Сдаётся мне, что Яна живёт в страхе разоблачения.

Все эти её истеричные записи в Телеге по поводу возраста — это, как мне кажется, попытка скрыть от Евгения правду.

Не от вас, не от меня, не от анонимных каналов и не от СМИ федерального значения, а от своего собственного мужа. Мужа, которого Яна высидела, выстрадала, а теперь жутко боится потерять.

Лично я не верю, что Яне Рудковской — 45 лет, как не верю я и в то, что между ней и Филиппом Плейном были хоть какие-то отношения.

Я верю в то, что Рудковской — за полтос, и в то, что она женила на себе Женьку, навешав ему на уши кучу лапши.

Цель достигнута, а счастья нет. Так бывает.

Хорошо хоть изобрели Инстаграм, куда можно дристать картинками фальшивого, вусмерть отфотошопленного счастья: хоть какая-то появилась отдушина у Яны и женщин, оказавшихся в схожей с ней ситуации.

А ведь всё равно Женька от Яны свалит. Не сегодня — так завтра. Это неизбежно. Не удержит, даже если суррогатные матери выносят им целую дюжину детей.

Согласны? Почему?

А у вас есть секреты? Рассказывайте! Мне — можно: наставлю на путь истинный.