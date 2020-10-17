Мнение: Нужна ли нам говядина, плохой урожай в Британии и мировой рост цен на продукты

17.10.2020, 21:35, Разное

1. Россия сейчас почти полностью обеспечена внутренним производством мяса, за одним важным исключением: нам приходится импортировать около трети говядины, поедаемой нашими гражданами. Недовольные пользуются этой последней лазейкой, чтобы заявить: а вот при Горбачёве сельское хозяйство было не чета нынешнему – поголовье КРС было втрое больше, и говядина у нас была вся своя! Почему столь раздутое поголовье сейчас попросту не нужно, объясняет автор канала «Сделано у нас»:

https://zen.yandex.ru/media/sdelanounas.ru/pochemu-v-rossii-ne-budet-takogo-polgolovia-krs-kak-v-sssr-i-pochemu-eto-horosho-5f3f1beee69d47622e5ce057

Почему в других областях сельского хозяйства наблюдается громадный рост, порой в разы, а в КРС застой? Я много пишу о сельском хозяйстве, и вот только некоторые факты:

А. Россия 7 лет подряд собирает 100+ тонн зерновых, тогда как в СССР лишь в 1977-1979 собирали более 100 тонн подряд. <…> Из импортера мы превратились в крупного экспортера.

Б. Россия в несколько раз нарастила производство сахара, причем не за счет роста площадей, а за счет тотального роста эффективности переработки свеклы. <…> Из импортера мы превратились в крупного экспортера.

В. Мы в разы увеличили производство мяса птицы.

Г. Мы начали производить индейку и утку в промышленных масштабах, чего не было в СССР.

Д. Мы сначала восстановили, а потом и превысили показатели СССР по производству свинины.

Е. Мы обогнали СССР по производству овощей в закрытом грунте, а по грибам и вовсе, по сути, создали целую отрасль промышленности с нуля.

Список можно продолжать. Возьмите любую отрасль, любую культуру, и окажется, что Россия обошла СССР.

Но только не КРС. Если в 1990 году поголовье было около 60 млн голов, то сегодня менее 20 млн. Из них поголовье коров снизилось с 21 млн голов до ~8 млн. Снижение в 3 раза по КРС вообще, и почти в 3 раза по коровам! И хотя падение поголовья удалось остановить в последние несколько лет, но рост никак не начнется.

И ведь нельзя сказать, что новые фермы не строятся. Еще как строятся. В 2019 году было открыто 278 новых предприятий агропрома и пищепрома, из них 85 ферм в сумме на 119 738 голов (в 2018 году 82 фермы на 113 318 голов). И это мы мелкие фермы не считаем. Их вообще сотни.

Ответ прост: Россия никогда не достигнет поголовья СССР по той простой причине, что сегодня России такое поголовье попросту не нужно. В этой отрасли, как и вообще в потреблении говядины в СССР, существовал громадный перекос. <…>

А. Продуктивность КРС была крайне низкой. Во-первых, в СССР средний удой с одной коровы был всего около 2 000 кг в год. Сегодня в России средний удой 6 000 кг в год. <…> Можно легко посчитать, что того поголовья коров, что есть сейчас в России, достаточно для того чтобы заменить то поголовье, которое было в СССР только за счет гораздо большей продуктивности. Во-вторых, та же ситуация и в мясном животноводстве, по сути, чисто мясного животноводства в СССР не существовало. На мясо шли или бычки молочных и мясомолочных пород, или коровы, которые вследствие возраста, теряли продуктивность. Понятно, что в этом случае говорить об эффективности не приходилось, привесы даже мясомолочных пород куда ниже, чем привесы специализированных мясных. <…>

Сегодня в России мясное и молочное животноводство четко разделено. <…> Вот почему гораздо меньшее поголовье сегодня почти полностью покрывает наши потребности.

Б. Но дело не только в продуктивности. Дело в значительно изменившейся структуре потребления. Мы стали употреблять гораздо меньше молока, и гораздо меньше говядины. Некоторые коммунистически настроенные граждане говорят что всему виной низкая покупательная способность населения. На самом деле это не так. <…>

Дело не в цене. Просто люди не хотят есть говядину. <…> Свинина – это вредное жирное мясо. Но она гораздо вкуснее говядины!

Но почему же в СССР ели столько говядины? На это у меня есть лишь предположение: скорее всего львиную долю говядины поставляли в заводские, школьные и студенческие столовые. Вот за счёт этого и достигалась такая статистика.

Сегодня структура потребления мяса в России примерно соответствует этому показателю в Европе, даже в такой мясной стране, как Голландия.

В 2018 году средний Россиянин съедал 75 кг мяса. Из них 35 – птица, 25 – свинина и 15 – говядина. Это нормальная, типичная для европейского человека структура. «…по объемам потребления мы выше среднемировых как в целом, так и для развитых стран. И рекомендации ВОЗ мы превышаем.» <…>

…по развитым странам, структура почти один один как у нас.

При этом, очевидно, что по объемам потребления мы на уровне развитых стран по всем видам мяса, включая говядину.

А теперь посмотрите на структуру потребления в СССР. Это вообще ни в какие ворота не лезет, она полностью противоречила среднемировой.

На 1 месте (приблизительно) была говядина – 36 кг, на втором свинина – 20 кг, и на третьем птица 15 кг.

Еще раз – такая структура потребления абсолютно нетипична для мира, и объяснялась исключительно прекосами в советской экономике. И кстати, я бы еще понял, если бы потребление говядины было бы за счет вредной свинины, но оно было за счет диетического мяса птицы.

Итак, при нынешних пищевых привычках россиян нарастить производство говядины за счёт роста внутреннего потребления довольно проблематично: россияне предпочитают другое мясо. Конечно, нужно продолжать рекламировать ЗОЖ и здоровое питание, но, будем честны сами с собой, многие и дальше будут предпочитать вкусное полезному.

Треть импортируемой говядины – это в основном заморозка из латиноамериканских стран, идущая на производство полуфабрикатов. Замещение этого сектора куда менее выгодно, чем производство свежего мяса, которое по большей части уже и так российское.

Можно развивать экспорт, но тут необходимо бороться за рынки, пробивать иностранную бюрократию и торговые барьеры. А ведь мясные бычки растут в разы дольше свиней или кур, из-за чего инвестиции будут отбиваться дольше…

Таким образом, перспективы в говядиноводстве у нас сохраняются, однако не стоит ожидать от этой отрасли каких-то мгновенных чудес. В экспортном плане сейчас выгоднее вкладываться в пшеницу и прочие зерновые.

2. Некоторые в отчаянии пишут, что Россия стала великой аграрной державой только потому, что сейчас во всём мире развиваются технологии и растёт урожайность.

Факты опровергают эту попытку обесценить подвиги наших фермеров. Тогда как технологии у всех плюс-минус одинаковые, у некоторых наших западных партнёров производство даже падает:

https://www.zol.ru/n/32099

Производство пшеницы в Великобритании в 2020 году упало по сравнению с прошлым годом на 37,5% до 10,133 млн тонн. И это худший показатель сбора с 1981 года, сообщает агентство Зерно Он-Лайн со ссылкой на Департамент окружающей среды, продовольствия и аграрных ресурсов Великобритании (DEFRA).

В то же время урожай ячменя составил 8,363 млн. тонн, что на 3,9% больше, чем в 2019 году. И это самый большой урожай с 1988 года.

Сейчас британские СМИ продолжают активно бороться с «газовой зависимостью от России», несмотря на то, что Великобритания уже вышла из ЕС.

Если «владычицей морей» и дальше будет управлять такие бездарности, возможно, Россия будет массово экспортировать в Британию не только углеводороды, но и еду.

3. Даже если коронавирус затянется и наш нефтегазовый сектор просядет, российское сельское хозяйство всё равно продолжит наращивать свой экспортный потенциал. Население мира всё ещё растёт, тогда как земельные ресурсы для выращивания еды ограничены, и крупные резервы сельхозземель есть только у нас.

В прошлом году российский аграрный экспорт составил уже почти одну десятую часть от топливно-минерального:

https://russian-trade.com/reports-and-reviews/2020-02/vneshnyaya-torgovlya-rossii-v-2019-godu/

Эпидемия может даже ускорить превращение России в «страну-зерноколонку». Ситуация на мировом рынке продовольствия складывается в нашу пользу:

https://lenta.ru/news/2020/10/15/eda/

Страны начали делать закупки продуктов питания, опасаясь, что вторая волна коронавируса нанесет ущерб мировой торговле. Об этом пишет Bloomberg.

Так, Иордания сделала рекордные запасы пшеницы, Египет увеличил закупки более чем на 50 процентов с апреля, Тайвань нарастил стратегические запасы продовольствия, как и Китай. Пандемия нарушила цепочки поставок «от фермы к предприятию», что ранее уже привело к пустым полкам в магазинах по всему миру, отмечает агентство.

В результате потребители решили делать запасы на случай будущих перебоев с поставками. Цены на товары от кукурузы до сахара растут по мере того, как страны наращивают закупки, также на увеличение стоимости влияет засуха в Черноморском регионе.