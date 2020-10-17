 

В Москве нашли тела мужчины и женщины с огнестрельными ранениями

17.10.2020, 21:08, Новости дня

В квартире дома на юго-востоке Москвы обнаружены тела мужчины и женщины с огнестрельными ранениями, сообщил источник в правоохранительных органах.

«В одной из квартир на Привольной улице в Москве обнаружены тела мужчины и женщины с огнестрельными ранениями в голову», – сказал собеседник ТАСС.

На месте происшествия работают следователи, они устанавливают причину произошедшего.

Ранее в столице нашли тело 14-летнего подростка, у которого произошел конфликт с 17-летним приятелем.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.09 / В мире: Немецкая армия берет на вооружение наследие Шмайссера

15.07 / Киевский отель “Днепр” продан за 1,11 млрд грн. Зеленский заявил, что “начал приватизацию с себя”

05.10 / МВД Белоруссии рассказало о применении водометов при разгоне протестующих

14.08 / Россиян обещали обеспечить вакциной от коронавируса до начала экспортных продаж

17.07 / Трутнев допустил возможность скорого назначения врио главы Хабаровского края

31.08 / На территории Южной Америки был обнаружен окаменевший лес

08.07 / Онищенко раскритиковал использование выражения «вторая волна» инфекции

09.10 / “Когда мы вместе, 30 лет куда-то теряются”. Цибульская показала пятилетнего сына

08.09 / Пугачева сняла видео во время застолья с друзьями

28.07 / Цены на нефть изменились разнонаправленно на опасениях вокруг коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска