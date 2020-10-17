 

Лавров провел переговоры с главами МИД Армении и Азербайджана

17.10.2020, 21:08, Новости дня

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел переговоры с коллегами из Армении и Азербайджана Зограбом Мнацаканяном и Джейхуном Байрамовым на тему нагорно-карабахского конфликта, сообщили в МИД.

«В ходе бесед была подчеркнута необходимость строгого следования положениям Московского заявления министров иностранных дел Российской Федерации, Азербайджанской Республики и Республики Армения от 10 октября 2020 года, предусматривающего прекращение огня в гуманитарных целях. Подтверждена важность достигнутой в Москве договоренности о начале субстантивных переговоров с целью скорейшего достижения мирного урегулирования на основе базовых принципов при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ», – говорится в сообщении на сайте МИД.

Лавров отметил, что сохраняется актуальность заявления президентов России, США и Франции по Нагорному Карабаху от 1 октября.

Напомним, 27 сентября началось обострение конфликта в Карабахе. После переговоров глав МИД в Москве 9 октября Баку и Ереван подтвердили приверженность перемирию с полудня 10 октября, однако позже Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении договоренностей. В итоге Армения отказалась от обмена пленными с Азербайджаном.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.09 / На местные выборы в Херсонской области от “Слуги народа” идет соратник Мангера – СМИ

07.08 / Коронавирусом заразятся даже те, кто сидел в “бункере”

03.08 / Названы российские звезды шоу-бизнеса с самым высоким доходом

02.10 / ЦБ отозвал лицензию у московского ТЭМБР-Банка

21.09 / Глава Тувы вернулся к работе после лечения в Москве

14.07 / Захарова оценила украинский закон об игорном бизнесе

06.08 / Salon – отчаянно цепляясь за власть, Трамп ведёт себя как «семейный насильник»

26.06 / Медики США добавили три новых симптома в описание коронавируса

05.10 / Литва решила не сокращать дипломатическое представительство в Беларуси

12.10 / Судья Барретт: суды не должны пытаться формировать политику

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска