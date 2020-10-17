Лавров провел переговоры с главами МИД Армении и Азербайджана

17.10.2020, 21:08, Новости дня

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел переговоры с коллегами из Армении и Азербайджана Зограбом Мнацаканяном и Джейхуном Байрамовым на тему нагорно-карабахского конфликта, сообщили в МИД.

«В ходе бесед была подчеркнута необходимость строгого следования положениям Московского заявления министров иностранных дел Российской Федерации, Азербайджанской Республики и Республики Армения от 10 октября 2020 года, предусматривающего прекращение огня в гуманитарных целях. Подтверждена важность достигнутой в Москве договоренности о начале субстантивных переговоров с целью скорейшего достижения мирного урегулирования на основе базовых принципов при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ», – говорится в сообщении на сайте МИД.

Лавров отметил, что сохраняется актуальность заявления президентов России, США и Франции по Нагорному Карабаху от 1 октября.

Напомним, 27 сентября началось обострение конфликта в Карабахе. После переговоров глав МИД в Москве 9 октября Баку и Ереван подтвердили приверженность перемирию с полудня 10 октября, однако позже Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении договоренностей. В итоге Армения отказалась от обмена пленными с Азербайджаном.