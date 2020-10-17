Подозреваемый в убийстве учителя во Франции планировал охранять Эйфелеву башню

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17.10.2020, 21:08, Новости дня

Подозреваемый в убийстве учителя во Франции Абдуллах Анзоров мог устроиться на работу к отцу, чтобы охранять разные объекты в Париже, в том числе Эйфелеву башню, пишут СМИ.

Отец Абдуллаха Абуезид планировал устроить сына в фирму после того, как тот закончит колледж, передает «Московский комсомолец».

Молодой человек подрабатывал на стройке, учился на охранника и посещал автошколу. По данным издания, Абдуллах лично не был знаком с убитым преподавателем. Он узнал от знакомой, что тот показывает детям на уроках карикатуры на пророка Мухаммеда из Charlie Hebdo.

Напомним, напавший на учителя во Франции под Парижем родился в Москве и был чеченцем по происхождению, сообщил глава французской антитеррористической прокуратуры Жан-Франсуа Рикар. Французские СМИ сообщали, что школьного учителя под Парижем обезглавил 18-летний чеченец по имени Абдулах А.

Российское посольство в Париже отмечало, что подозреваемый в убийстве учителя во Франции не имел отношения к России, поскольку его семья была принята французской стороной. При получении статуса политических беженцев семья подозреваемого потеряла российское гражданство.

В пятницу во Франции обезглавили преподавателя. По одной из версий следствия, причиной нападения мог стать последний урок учителя, посвященный свободе слова, в ходе которого преподаватель показывал школьникам карикатуры из прессы на пророка Мухаммеда.

Предполагаемый преступник отказался сдаться и после угроз в адрес правоохранителей был застрелен. По информации полиции, рядом с нападавшим был найден карабин. Специалисты по разминированию не обнаружили на теле преступника взрывчатых веществ.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что нападение на учителя в пригороде Парижа является террористическим актом.



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