 

США пригрозили Турции «серьёзными последствиями» за испытания С-400

17.10.2020, 20:50, Новости дня

Турецкие СМИ сообщили о том, что Анкара провела испытания российского противоракетного комплекса С-400, передаёт немецкий телеканал Das Erste. Министерство обороны Турции ещё никак не прокомментировало это событие, однако Пентагон уже пригрозил стране «серьёзными последствиями», если она всё-таки поставит российские комплексы на вооружение.


Reuters

Турция провела испытания российского противоракетного комплекса С-400, пишет немецкий телеканал Das Erste. Торговая сделка с Москвой о приобретении оружия осложняет отношения между Анкарой и НАТО, а США уже грозят Эрдогану «серьёзными последствиями».

По сообщениям СМИ, Турция впервые провела учения с применением купленных у РФ комплексов С-400. Турецкая армия провела испытательный запуск в северной провинции на побережье Чёрного моря.

О тестовом запуске сообщили турецкие СМИ, опубликовавшие любительское видео, на котором видна проходящая по небу белая полоса. Турецкое министерство обороны пока не прокомментировало сообщения СМИ.

Между тем, сама сделка по приобретению российских ракетных комплексов в прошлом году привела к ожесточённым спорам между входящей в НАТО Турцией и США. После предполагаемого испытания российского комплекса С-400 американское правительство снова предостерегло Турцию от использования вооружений, приобретённых у Москвы. «Соединённые Штаты ясно высказались по поводу наших ожиданий относительно того, что системы С-400 не должны быть приняты в эксплуатацию», — заявила официальная представительница Пентагона Морган Ортагус.

«Если это подтвердится, мы самым резким образом осудим пробный запуск ракеты С-400 как несовместимый с ответственностью Турции как союзника НАТО и стратегического партнёра Соединённых Штатов», — подчеркнула Ортагус. Она также пригрозила Анкаре «потенциально серьёзными последствиями», сообщает Das Erste.

Как напоминает немецкий телеканал, из-за покупки российских систем ПРО США уже исключили партнёра по НАТО Турцию из программы по производству боевых самолётов F-35. Теперь Турции грозят новые санкции со стороны США.

На Западе ракетные системы из РФ считают риском для безопасности. К тому же, они несовместимы с военными системами НАТО. Вашингтон опасается, что РФ может получить доступ к секретным данным альянса, если Анкара установит и активирует российские комплексы С-400 на своей территории.

Турция обосновала решение о покупке российских военных комплексов тем, что США не захотели продать ей свои ракеты Patriot. При этом турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в очередной раз заявил, что Турция будет использовать комплексы С-400, пишет Das Erste.



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