«Ощущение дежавю» – после теракта французские политики снова призывают к единству и критикуют правительство

17.10.2020, 20:50, Новости дня

Новость о том, что исламский террорист обезглавил школьного учителя за демонстрацию ученикам карикатур на пророка Мухаммеда, вызвала у французов уже знакомое потрясение и ощущение обострения террористической угрозы, пишет Le Monde. Реакция политиков также оказалась предсказуемой: если президент вновь призвал граждан к сплочению, оппозиция привычно обвинила правительство в бездействии перед угрозой радикального исламизма.



Reuters

Еще одно потрясение и ощущение очередного «поворотного момента» и обострения в противостоянии с терроризмом — таковы, по убеждению Le Monde, чувства французов после известий о новом исламистском теракте в коммуне Конфлан-Сент-Онорин. В пятницу днем школьный учитель истории и географии был найден обезглавленным неподалеку от учебного заведения. Нападавший, у которого было обнаружено холодное оружие, прокричал «Аллаху Акбар» перед тем, как был застрелен полицией. Его жертва несколько дней назад была выбрана в качестве мишени родителями школьников за демонстрацию в классе карикатур на пророка Мухаммеда.

По мнению газеты, атмосфера в коммуне в пятницу вечером навевала «грустное ощущение дежавю»: очередной исламистский теракт и очередные дебаты между президентом страны и оппозицией о том, соответствуют ли действия правительства угрозе, с которой Франция борется уже несколько десятилетий.

Как отмечает издание, президент страны незамедлительно отреагировал на случившееся. Он прибыл на место трагедии вместе с министрами внутренних дел и образования Жеральдом Дарманеном и Жан-Мишелем Бланке, а также министром по делам гражданства Марлен Шьяппа. На этот раз и речи не шло о том, чтобы снова вызвать полемику, как это случилось из-за его молчания после атаки, произошедшей вблизи бывшей редакции Charlie Hebdo 25 сентября, подчёркивает газета.

«Один из наших сограждан был убит сегодня, потому что он преподавал, потому что он учил студентов свободе слова, свободе верить и не верить», — заявил Эммануэль Макрон. По словам газеты, накануне встречи представителей профсоюзов преподавателей с министром образования президент хотел заверить учителей, что «вся нация будет рядом с ними сегодня и завтра, чтобы защитить их, защитить и помочь им делать свое дело, самое прекрасное из возможных: воспитывать свободных граждан». В своей речи Макрон снова, как и после нападения на префектуру полиции Парижа, призвал французов «сплотиться». «Они не пройдут. Мракобесие и сопутствующее ему насилие не победят. Они нас не разделят», — заверил он, пообещав, что «действия уже предпринимаются, и они последуют быстро». «Вы можете положиться на мою решимость и решимость правительства», — пообещал президент.

Как напоминает Le Monde, инцидент произошёл спустя две недели после представления Макроном нового законопроекта, готовившегося в течение трёх лет, призванного дать ответ на вызов, бросаемый «исламистским сепаратизмом». По мнению приближённых президента, этот план должен помочь «эффективно» бороться с проблемой, а также бороться с засильем на политическом поле правой и крайне правой оппозиции.

Тем временем в пятницу призывы французских политиков к национальному единству перед лицом этого «подлого» акта сопровождались критикой в отношении попустительства правительства. «Нужно вести настоящую войну с ядом радикального ислама. Нужно действительно вести с ним войну, чтобы окончательно искоренить его», — решительно заявил председатель фракции партии «Республиканцы» в сенате Бруно Ретайо. Глава партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен осудила «непереносимый уровень варварства». «Исламизм ведёт против нас войну: только силой мы сможем изгнать его из нашей страны», — написала она в Twitter.

По словам газеты, сторонники Ле Пен намерены воспользоваться положением, чтобы внушить обществу идею о том, что вина за происходящее лежит и на иммиграции. «Какую огромную ответственность, в конце концов, взяли на себя все те, кто содействовал этой неконтролируемой иммиграции и мультикультурализму. Эти утопии, очевидно, заканчиваются кровью, и самым страшным образом», — возмущённо прокомментировал событие казначей «Национального объединения» Вальран де Сен-Жюст. Тем временем, бывший депутат партии и племянница Марин Ле Пен Марион Марешаль задалась вопросом: «Станет ли президент вкладывать столько же энергии в защиту нашей цивилизации, безопасности и свободы слова, сколько он вкладывает в ограничение наших свобод?».

Что касается левой оппозиции, она в первую очередь осудила посягательство на республиканскую школу — «святыню, противостоящую фанатизму». По мнению главы партии «Непокорённая Франция» Жана-Люка Меланшона, «убийца считает себя богом, на которого он ссылается. Он порочит свою религию. И навязывает нам всем ад жизни с убийцами, подобными ему». Его правая рука Алексис Корбьер задался вопросом о целесообразности символической меры: «Почему бы не объявить День национального траура? Почему бы всем не надеть черную ленту в знак траура?».

Если секретарь компартии Франции Фабьен Руссель выбрал в своём заявлении объединяющее местоимение «мы», призвав «продолжать жить богатством нашей светской республики, защищать нашу свободу слова и не уступать ни на дюйм фанатикам», то бывший премьер-министр Мануэль Вальс предупредил: «Зло проникло глубоко, и война с целью победить его, будет долгой и трудной». При этом, как отмечает издание, недалеко и до следующего ощущения «дежавю».