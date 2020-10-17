 

Disney начал предупреждать зрителей о своём «расистском» прошлом

17.10.2020, 20:50, Новости дня

В свете продолжающейся борьбы Голливуда с расизмом Disney решил снабдить примечаниями о «вредности» свои классические анимационные и игровые фильмы. В их числе оказались «Книга джунглей», «Дамбо» и «Питер Пэн». Теперь перед просмотром этих работ на стриминговой платформе компании будет появляться предупреждение, что в них содержатся устаревшие стереотипы о народах и культурах, пишет The Daily Telegraph.


Reuters

Классические мультфильмы Disney «Питер Пэн», «Книга джунглей» и «Дамбо» получили информационные уведомления. В них зрителей предупреждают, что в этих работах содержатся «устаревшие или стереотипные» изображения людей с небелым цветом кожи, пишет The Daily Telegraph.

По словам издания, эти рекомендации — последний пример того, как Голливуду «приходится справляться с расизмом». Они представляют собой короткие графические изображения в потоковом сервисе Disney+, которые появляются при запуске некоторых старых фильмов.

«Следующая программа включает негативное изображение и/или плохое обращение с народами или культурами. Эти стереотипы были ошибочными в то время и являются таковыми сегодня. Вместо того чтобы удалять этот контент, мы хотим признать его вредное воздействие, извлечь из него уроки и подвести к разговору, чтобы вместе создать более инклюзивное будущее», — говорится в рекомендациях канала. По словам представителей Disney, эти советы должны стать частью пересмотра всей коллекции компании.

Киностудия обращает внимание, что в фильме «Питер Пэн» 1953 года индейцев именуют «краснокожими». Кроме того, в рекомендации утверждается, что танцы Питера и Потерянных мальчишек в головных уборах из перьев — это «форма насмешки и присвоения культуры и образов коренных народов».

В примечании к «Котам-аристократам» 1970 года упоминается один из персонажей, карикатурно изображающий азиата. Он «поёт на английском языке с плохим акцентом, озвученным белым актёром, и играет на пианино палочками для еды».

Новые предупреждения также появились у других фильмов 1950-х, 1960-х и 1970-х годов. Среди них «Леди и бродяга» и «Швейцарская семья Робинзонов», обращает внимание издание.

Ранее на фоне массовых протестов в США, вызванных полицейским произволом и расовой несправедливостью, из потокового сервиса HBO Max исчез фильм «Унесённые ветром». Через две недели он появился снова, но уже с комментарием о жестокости рабства, напоминает The Daily Telegraph.



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