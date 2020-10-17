Вашингтон отказался продлевать СНВ-III, но всё может измениться после выборов

17.10.2020, 20:50, Новости дня

Администрация Дональда Трампа отклонила инициативу Владимира Путина продлить договор о контроле над ядерными вооружениями СНВ-III на один год без предварительных условий, назвав её «неприемлемой», пишет The Washington Post. Тем не менее, несмотря на вероятный срыв переговоров, российской стороне можно не спешить и дождаться результатов президентских выборов. Ведь если на них победит Джо Байден, то он, весьма вероятно, продлит действующее соглашение в его нынешнем виде, отмечает издание.



Reuters

Вашингтон отклонил предложение Москвы о продлении на один год критически важного договора о контроле над ядерными вооружениями. Тем самым Белый дом уменьшил шансы на дипломатический прорыв в этом вопросе до президентских выборов в США, пишет The Washington Post.

Ранее Владимир Путин предложил продлить соглашение СНВ-III, которое устанавливает ограничения на ядерные боеголовки двух стран, без предварительных условий. Но советник Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О’Брайен назвал эту идею «неприемлемой». «Мы надеемся, что РФ пересмотрит свою позицию до того, как разразится дорогостоящая гонка вооружений», — подчеркнул чиновник.

Договор 2010 года, срок действия которого истекает в феврале, ограничивает количество развернутых стратегических ядерных боеголовок и некоторых пусковых платформ. Если он не будет продлён или заменён, то впервые за десятилетия не останется существенного фактора, сдерживающего увеличение арсеналов двух крупнейших ядерных держав, подчёркивает издание.

В пятницу Путин заявил, что было бы «в высшей степени печально», если бы СНВ-III прекратил своё существование и не получил бы замены. Министр иностранных дел Сергей Лавров обвинил США в неуступчивости, так как они требовали выполнения большого количества предварительных условий, выходящих за рамки договора.

Спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли первоначально настаивал на том, чтобы в переговорах участвовал Китай. Он хотел, чтобы новое соглашение включало Поднебесную и охватывало всё ядерное оружие РФ — не только «стратегическое» оружие, подпадающее под СНВ-III, но и её значительные запасы меньшего, «тактического» ядерного оружия, не входящие в договор.

Чиновник также настаивал на усилении механизмов проверки в рамках нового соглашения. Но Москва отклонила эти требования, а Пекин вообще отказался участвовать в переговорах, напоминает The Washington Post.

Несмотря на очевидный срыв диалога, Вашингтон и Москва всё же могут возобновить переговоры до выборов. Но у российской стороны есть «стимул» дождаться результатов голосования, потому что Байден до сих пор давал понять, что он готов продлить действующий договор в его нынешнем виде. Если кандидат от демократов победит, у него будет около двух недель после инаугурации, чтобы продлить пакт, отмечает издание.

Биллингсли первоначально предупреждал, что «русские поплатятся», если они не согласятся на сделку до выборов, и Трамп одержит победу. Но позже спецпосланник, по-видимому, отказался от этой угрозы.

В пятницу Биллингсли сигнализировал о поражении в своём твите: «Соединённые Штаты приложили все возможные усилия. Вызывает разочарование то, что Российская Федерация отказалась от соглашения, которое впервые охватывает все ядерные боеголовки. Это была бы историческая сделка, выгодная для США, РФ и всего мира».

Провал переговоров произошёл на фоне попыток Трампа, который отстаёт от соперника-демократа в общенациональных опросах, добиться побед во внешней политике. Неясно, насколько большое значение американские избиратели придают этому аспекту, тем не менее действующий президент стремится продемонстрировать свои навыки миротворца на заключительном этапе выборов.

В прошлом месяце он написал в Twitter, что американские войска «должны» вернуться домой из Афганистана к Рождеству, чем вызвал недоумение у военного руководства. Президент также утверждал, что «пять или шесть» стран были готовы подписать соглашения о нормализации отношений с Израилем после того, как тот при посредничестве США заключил сделки с Объединёнными Арабскими Эмиратами и Бахрейном. Но пока слова главы Белого дома не подтвердились, заключает The Washington Post.