Российские астрономы вычислили расстояние до 18 карликовых галактик

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17.10.2020, 20:45, Новости дня

Новый вклад в развитие астрономии внесли российские ученые, используя архивные изображения космического пространства, сделанные при помощи телескопа «Хаббл», они сумели вычислить расстояние до 18 карликовых галактик.

Ранее эти показатели были неизвестны науке. Как отмечают специалисты, сделанные измерения можно считать наиболее точными. Для вычислений использовалась технология TRGB.

Над вычислениями работали сотрудники крупнейшего в РФ центра наземных наблюдений за Вселенной, расположенного в Архызе. Указанные объекты относятся к галактикам низкого свечения и не могут быть обнаружены при помощи обычных оптических телескопов. Если бы не современная техника, они вовсе были бы незаметными. Расстояние до самой дальней галактики – почти 40 млн световых лет.



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