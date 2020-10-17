Volkswagen в сентябре увеличил продажи в России

17.10.2020, 20:45, Новости дня

Немецкий автомобильный гигант Volkswagen в минувшем месяце увеличил продажи своей техники на рынке России.

Всего за указанный период удалось реализовать через местных дилеров более 10,6 тысячи транспортных средств, что на 12% больше, чем за аналогичный промежуток 2019 года. Также в компании указали, что за первые 9 месяцев 2020 года общее число продаж достигло 70,8 тысячи автомобилей, что на 7% уступает показателям за минувший год.

Наиболее популярными на российском рынке указаны модели Volkswagen Polo, которые в сентябре приобрели свыше 6 тысяч клиентов. С учетом такого результата общий прирост спроса в отношении автомобиля составляет около 12% по сравнению с прошлым годом.