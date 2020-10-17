 

Отправленный в Карабах голубь мира был сбит турецким F-16

17.10.2020, 20:37, Разное

В Краснодаре прошла акция против боевых действий в Нагорном Карабахе. В ней приняли участие армянская и азербайджанская диаспора, проживающая в России. Завершилось мероприятие запуском белого голубя мира с прикрепленным GPS-датчиком и видеокамерой. Птица должна была пролететь сквозь воздушное пространство Грузии и сесть в Степанакерте.

Через сутки после запуска датчик показал, что голубь уже несколько часов не двигается с места, а последним кадром, запечатлённым камерой, стала вспышка света. Через несколько часов министерство обороны Азербайджана заявило о сбитом турецким истребителем F-16 беспилотном аппарате с радиомаяком над Нагорным Карабахом.

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов обвинил Россию в поставках новейшего вооружения для армии Армении, так как сбитый аппарат не числился ни в одной базе военной техники и, по его словам, мог выполнять фигуры высшего пилотажа на сверх низких высотах. По мнению азербайджанских экспертов, миниатюрный беспилотный истребитель-разведчик 6-го поколения был разработан в ОКБ им. Сухого.

«Я такую вундервафлю впервые вижу! Даже пилот не смог навести ракету с тепловым наведением на аппарат без реактивной тяги, а про то, что он от наших радаров ушёл я и вовсе молчу. Теперь мы видим чью сторону заняла Россия», — рассказал министр обороны Азербайджана.

После этого заявления Пентагон созвал чрезвычайное заседание, цель которого провести расследование относительно разработки российскими КБ истребителей 6-го поколения.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.10 / Иосиф Оганесян хочет запустить собственный YouTube-проект

05.08 / Последствия взрыва в Бейруте разглядели из космоса

03.10 / Диетолог рассказала об опасности диеты перед Новым годом

08.10 / “Пошел бы не один”: Филипп Киркоров заявил о желании попасть на нудистский пляж в Крыму

10.08 / Скандалы: Любимые блондинки Александра Лукашенко

24.09 / Малахов вспомнил о трагическом совпадении в жизни покойного Михаила Борисова

22.07 / В Мексике «восстала из-под земли» древняя гробница

10.07 / Россия на измене

19.07 / Мнение: Жена блогера против Лукашенко

25.06 / «Международный журнал изучения импотенции» отозвал статью автора из РФ об импазе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска