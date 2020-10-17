Отправленный в Карабах голубь мира был сбит турецким F-16

17.10.2020, 20:37, Разное

В Краснодаре прошла акция против боевых действий в Нагорном Карабахе. В ней приняли участие армянская и азербайджанская диаспора, проживающая в России. Завершилось мероприятие запуском белого голубя мира с прикрепленным GPS-датчиком и видеокамерой. Птица должна была пролететь сквозь воздушное пространство Грузии и сесть в Степанакерте.

Через сутки после запуска датчик показал, что голубь уже несколько часов не двигается с места, а последним кадром, запечатлённым камерой, стала вспышка света. Через несколько часов министерство обороны Азербайджана заявило о сбитом турецким истребителем F-16 беспилотном аппарате с радиомаяком над Нагорным Карабахом.

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов обвинил Россию в поставках новейшего вооружения для армии Армении, так как сбитый аппарат не числился ни в одной базе военной техники и, по его словам, мог выполнять фигуры высшего пилотажа на сверх низких высотах. По мнению азербайджанских экспертов, миниатюрный беспилотный истребитель-разведчик 6-го поколения был разработан в ОКБ им. Сухого.

«Я такую вундервафлю впервые вижу! Даже пилот не смог навести ракету с тепловым наведением на аппарат без реактивной тяги, а про то, что он от наших радаров ушёл я и вовсе молчу. Теперь мы видим чью сторону заняла Россия», — рассказал министр обороны Азербайджана.

После этого заявления Пентагон созвал чрезвычайное заседание, цель которого провести расследование относительно разработки российскими КБ истребителей 6-го поколения.