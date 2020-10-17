Мнение: Задачи про рефлексию

17.10.2020, 20:20, Разное

Давайте разбираться, как плохая рефлексия уничтожает обаяние и эмпатию, лишает спонтанности, блокирует жизненную энергию.

И потом, как хорошая рефлексия растит ваше обаяние и эмпатию и дает жизненный успех.

Рефлексия – это осознание своих эмоций, понимание своих чувств.

Большинство людей вынуждены подавлять и искажать свои эмоции и отрицать свои чувства, чтобы угодить своей короне.

Не социуму! Часто попрошайки и нытики жалуются на социум, который мешает им принять себя.

Нет, им мешает корона, то есть стремление чувствовать себя больше и сильней, чем они есть в этом социуме.

Давайте пока потренируемся в понимании чужой рефлексии.

Я приведу несколько фрагментов из последних неопубликованных писем, а вы проанализируете, что у авторов с рефлексией.

bodyinwine

“Я тогда только переехала в новую страну. Все мне было весело и вновинку. Меня он катал по стране, переодически спаивая вином и сокращая дистанцию. Для близости я немного держалась особняком, но и не отваливалась – он мне сразу понравился. Хотя и ярусы Рапунцели не раз мешали и заигрывали с короной.

Так мы катались около пары/тройки месяцев. Когда он уже стал меня на руках тащить в спальню – я очканула и отвалилась (хотя мне и спать нельзя было, была некрасивая болячка в том самом месте, поэтому тоже не смогла с ним спать).

Потом написала ему, что не хочу с ним больше видеться. Не помню уже почему так сказала, видимо это была «Рапунцель». Помню, что не нравилось, что он тогда если и писал мне, то только вечером и внезапно. Ну и видела ещё, что он в том приложении видится с другими девчонками – мне это все не нравилось”.

Потом она сама стала писать ему и просить прощения.

dachnayanastya

“У меня постоянно паника, сердце стучит, я всеми частицами своего тела и мыслей стремлюсь к нему и не могу остановить этот поток мыслей, который меня убивает «Он не твой, он с ней счастлив, у него будет ребенок, ты сама все разрушила, ты его бросила, поэтому у него теперь все хорошо».

Ему всегда везет в жизни. В прошлом году у него вырезали половину легкого, а шрам уже еле заметен. И о жилплощади теперь думать не надо, живет у нее, и машину он хотел, теперь есть, и баня есть. Все у него есть. Только я оказалась в дураках, как всегда.

Он предлагает сейчас мне стать его любовницей. Я прочитала ваши посты об экологичном уходе, постаралась вернуть все шары ему, но пока я писала он меня опередил, написал «Нам надо меньше общаться, обоим только хуже» И я ему тираду свою вывалила про то что очень люблю, не контролирую себя, любовницей быть не могу. Так обидно, что и здесь он меня опередил…Одновременно сообщения пришли друг другу. У нас даже мысли одинаковые.

Как мне дальше жить? Я уже на той стадии, когда даже внимание перенести не могу, не могу, я готова кинуться в бездну, только бы видеть его, и я знаю, что я умру, и мне страшно, мне очень страшно.”

tsarevnafrog

“Я очень быстро влюбилась и присвоила его, познакомила с ребенком и подругами, сделала ему ключи от квартиры. А он не торопился даже звать меня домой, не то что с кем-то знакомить и делать дальнейшие шаги. При этом много говорил о любви, не скупился на планы, особенно когда выпьет. Я то обижалась и замолкала, игнорировала его, то скандалила, осыпала бранью – совершила все возможные ошибки. Когда узнала, что он едет на курорт с бывшей женой, выгнала его из своей квартиры, заблокировала везде на 3 месяца, но потом он смог меня вызвать на встречу, помог с ремонтом машины, как будто помирились, но простить не вышло, и до последнего, около 3 лет, я постоянно с ним скандалила, вынося мозг на тему ревности.

Хотя истинная причина была не в измене, а в моем непринятии фактов: он никогда не хотел даже жить со мной, весь последний год мы практически не виделись и даже почти не созванивались, вернее, он иногда писал, что любит и скучает, пару раз ездили вместе на турбазы и один раз во время изоляции он отвез меня на лечение. Летом мы в очередной раз поссорились и я думала, что на этом все. С тех пор он периодически пишет и куда-то зовет, но я или молчу, или меня накрывает злость и не выдерживаю, начинаю ругать его последними словами. В выходные он написал и предложил привезти мне что-то вкусное. Я не отвечала, он звонил, не взяла трубку. В итоге написала, что не вижу развития наших отношений, а к прошлому не вернусь. Несколько дней он молчал. А вчера написал, что «Долго собирался с ответом, но пришел к выводу, что его содержание ни на что не влияет, все равно я козел. Ведь так?». Я ответила «Если тебе все понятно, зачем спрашивать?», и все.”