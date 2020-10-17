Мнение: Байден и его Иранская политика

17.10.2020, 20:15, Разное

С последними опросами предполагая вероятную победу демократов на президентских выборах в США. Демократы уже пообещали отказаться от нынешней политики Вашингтона по “максимальному давлению” на Тегеран и вернуться к ядерному соглашению 2015 г, от которого США отказались в 2018 г. Сам Байден недавно заявил, что он не только присоединится к соглашению 2015 г, но и будет использовать сделку как точку для дальнейших переговоров. По сути, это будет возвращение к политике ИРИ времен Обамы 2015 г, сосредоточенной на переговорах и будущей сделке с Тегераном.

Есть вероятно того, что Байдену придется не много пересмотреть свои планы на возвращения к политике по ИРИ времен Обамы 2015 г. Ибо сегодня, ИРИ, если и будет сдерживать себя то только из-за 25 летнего сотрудничества с КНР, соглашение которого скорее всего до конца этого года будет официально представлено, тогда вполне вероятно, некую сдержанность ИРИ проявит в своей внешней политики, но вот как быть с тем что Хезболла теряет позиции в Ливане – это явно вряд-ли устроит ИРИ в “политики сдерживания”. “ХАМАС” не должен стать чисто ПроТурецким, оставить его значит подарить Турции. Это тоже исключено. К тому же растущая мощь и влияние КСИР-а заставляет уже пересмотреть все заявления Байдена. Проще говоря, возвращение к 2015 г – только развяжет руки ИРИ, но никак не остановит его растущие амбиции, и это-то в США как раз прекрасно понимают, как Демократы так и Республиканцы, вторые даже больше.

Сегодня, новое поколение сторонников аятоллы Хаменеи заявило, что нет разницы между Трампом и Байденом.

Конечно основная задача ИРИ сегодня, как и заявил Рухани 24 июню на ТВ, состоит в выигрыше и оттягивании времени. Зачем оттягивать время – и без того ясно. К тому же уже в июне месяце был объявлен дуэт Хаменеи и КСИР – которые поддержали друг-друга в этом направлении и никакой “дружбы” между Вашингтоном и Тегераном нет и не представляется возможным по их всеобщему предположению.