Минздрав заявил об отсутствии дефицита противовирусных препаратов

17.10.2020, 20:08, Новости дня

В РФ система маркировки лекарств не регистрирует дефицит препаратов от вирусов, сообщили в пресс-службе российского министерства здравоохранения.

«Система маркировки не фиксирует дефицита противовирусных препаратов. На фоне пандемии COVID-2019 Минздрав ведет постоянный мониторинг в системе маркировки наличия противовирусных, жаропонижающих, антибактериальных препаратов, в том числе используемых для лечения новой коронавирусной инфекции», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Там отметили, что в некоторых российских регионах наблюдается ажиотажный спрос в аптеках, но дефицита препаратов лечебные учреждения не испытывают.

Ранее правительство включило первую российскую вакцину от коронавируса в перечень лекарств, распределение которых регулируется государством. Такая мера принята для регуляции поставок в регионе и недопущения дефицита.