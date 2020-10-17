Пострадавший от отравления в Солсбери полицейский решил подать в отставку

17.10.2020, 20:08, Новости дня

Пострадавший в ходе инцидента в британском городе Солсбери сотрудник правоохранительных органов Ник Бэйли сообщил, что решил уйти в отставку.

«После 18 лет службы в полиции я должен признать свое поражение и принять тот факт, что больше не могу выполнять свою работу… Как и большинство офицеров полиции, у меня есть опыт травмирующих событий, насилия, огорчения, ранений и печали. Но мы все люди, и последствия этого для нас не стоит недооценивать. События в Солсбери в марте 2018 года отняли у меня так много, и хотя я изо всех сил старался преодолеть это, я знаю, что мне не обрести покоя, оставаясь в этой обстановке», – сообщил Бэйли в соцсетях, передает РИА «Новости».

Напомним, в 2018 году в Солсбери Ник Бэйли, который вместе с другими офицерами посещал дом Скрипаля в поиске улик, пострадал от отравления. Позднее он не смог объяснить, как нервно-паралитическое вещество, которым он якобы отравился, могло проникнуть сквозь защитный костюм во время проведения следственных действий в доме Сергея и Юлии Скрипалей.