СМИ показали фото подозреваемого в убийстве учителя во Франции

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17.10.2020, 20:08, Новости дня

В СМИ опубликовали фотографии подозреваемого в убийстве педагога во Франции 18-летнего выходца из Чечни Абдулака Анзорова.

Снимки молодого человека опубликовал «Московский комсомолец». По информации издания, родственников подозреваемого в Чечне, узнав о происшествии, посетил участковый полицейский.

Родня «никакой негативной информации» об Абдулаке или о его родителях дать не смогли.

Напомним, напавший на учителя во Франции под Парижем родился в Москве и был чеченцем по происхождению, сообщил глава французской антитеррористической прокуратуры Жан-Франсуа Рикар. Французские СМИ сообщали, что школьного учителя под Парижем обезглавил 18-летний чеченец по имени Абдулах А.

Российское посольство в Париже отмечало, что подозреваемый в убийстве учителя во Франции не имел отношения к России, поскольку его семья была принята французской стороной. При получении статуса политических беженцев семья подозреваемого потеряла российское гражданство.

В пятницу во Франции обезглавили преподавателя. По одной из версий следствия, причиной нападения мог стать последний урок учителя, посвященный свободе слова, в ходе которого преподаватель показывал школьникам карикатуры из прессы на пророка Мухаммеда.

Предполагаемый преступник отказался сдаться и после угроз в адрес правоохранителей был застрелен. По информации полиции, рядом с нападавшим был найден карабин. Специалисты по разминированию не обнаружили на теле преступника взрывчатых веществ.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что нападение на учителя в пригороде Парижа является террористическим актом.



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