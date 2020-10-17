 

Мнение: “Беженец из России”

17.10.2020, 20:05, Разное

Вдогонку к истории https://colonelcassad.livejournal.com/6251503.html с убийством учителя истории в Париже.
Убийцей был 18-летний Абдулла Анзоров, чеченец по происхождению, родившийся в Москве.
Его семья в 2008-м переехала во Францию, а в 2011-м году через суд добилась статуса беженцев и с тех пор там и проживала.
Анзоров в этом году получил вид на жительство во Франции на 10 лет. Большую часть своей недолгой жизни он прожил во Франции.
Голову учителю истории он отрезал с криками "Аллах Акбар" и с этими же криками он бросился на полицейских с ножом.. Ранее, на убитого учителя поступали жалобы от родителей-мусульман, которые были недовольны методами обучения, которые в числе прочего были связаны с демонстрацией высмеивающих ислам карикатур и голого пророка. Мухаммеда. Также в его адрес поступали различные угрозы связанные с его методами обучения, и с некоторыми из них ранее разбиралась полиция. Но как видим, Анзоров решил перейти от угроз к делу.
Воспитывали его в таком духе уже во Франции. Что впрочем не помешало некоторым "особо одаренным" СМИ заявить, что "голову отрезал москвич" и начать искать российский след.

"Шарли Ебдо" призывает французов выйти на митинг за свободу слова и карикатур.
Разумеется, данная история будет использована как исламофобами, так и различными религиозными фанатиками для пропаганды своих идей. Не удивлюсь, если в радикальной среде Анзорова начнут героизировать как шахида, а франузские националисты начнут требовать ужесточения миграционного законодательства и усиления контроля над проживающими во Франции мусульманами.

Источник: Colonel Cassad



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