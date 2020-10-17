 

Алиев заявил, что Азербайджан взял под контроль город Физули и семь сел в Нагорном Карабахе

17.10.2020, 19:55, Новости дня

Войска Азербайджана взяли под контроль город Физули и семь сел Нагорного Карабаха, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в Twitter 17 октября.

“Доблестная азербайджанская армия освободила от оккупации села Гочахмедли, Чимен, Джуварлы, Пирахмедли, Мусабейли, Ишиглы, Дедели и город Физули. Да здравствует азербайджанская армия! Карабах – это Азербайджан”, – написал он.

Доблестная Азербайджанская армия освободила от оккупации села Гочахмедли, Чимен, Джуварлы, Пирахмедли, Мусабейли, Ишиглы, Дедели и город Физули. Да здравствует Азербайджанская армия! Карабах – это Азербайджан!

— Ilham Aliyev (@presidentaz) October 17, 2020

В обращении, которое цитирует сайт президента, Алиев сказал, что бои за Физули были тяжелыми.

Он заявил, что в последние дни азербайджанская армия уничтожила большое количество военной техники Армении. По словам Алиева, речь идет в том числе о 234 танках, 49 боевых машинах пехоты, 16 самоходных артиллерийских установках, огнеметных системах и зенитно-ракетных комплексах.

Кроме того, минобороны Азербайджана проинформировало сегодня о сбивании самолета Су-25 вооруженных сил Армении, пресс-секретарь оборонного ведомства Армении в Facebook опровергла это сообщение.

Ադրբեջանի ՊՆ հայտարարությունը, թե, իբր, հոկտեմբերի 17-ին խոցել են հայկական կողմին պատկանող Սու-25 ինքնաթիռ, հերթական…

Posted by Shushan Stepanyan on Laupäev, 17. Oktoober 2020

В 1991 году Нагорный Карабах при поддержке Армении объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тыс. человек. Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией. Сообщалось о погибших и раненых военнослужащих и мирных жителях.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы конфликт. Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в “масштабной провокации”, обстреле позиций азербайджанской армии и объявило о начале “стремительного контрнаступления”. Армянские власти, в свою очередь, заявили, что азербайджанские военные инициировали наступление на Нагорный Карабах. Во время конфликта стороны используют танки, тяжелую артиллерию и авиацию.

Военное положение ввели как в Армении, так и в отдельных районах Азербайджана. Обе страны, участвующие в конфликте, объявили мобилизацию.

Турция открыто поддерживает в этом конфликте Азербайджан.

9 октября во время переговоров в Москве представители Азербайджана и Армении договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 12.00 10 октября. Однако после наступления перемирия обе стороны обвинили друг друга в его нарушении.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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