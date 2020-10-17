 

“Воздушное пространство над Крымом недоступно для полетов”. МИД Украины прокомментировал решение Федерального авиауправления США

17.10.2020, 19:55, Новости дня

Воздушное пространство над оккупированным полуостровом Крым по-прежнему закрыто. Так спикер украинского Министерства иностранных дел Екатерина Зеленко прокомментировала разрешение Федеральной авиационной службы США (FAA) на полеты в зоне района полетной информации Симферополя.

В документе, принятом США, говорится о снятии запрета на осуществление полетов в западной части Симферопольского района полетной информации, то есть в международном пространстве над Черным морем, где ответственность за обслуживание делегирована Украине, заявила Зеленко 16 октября в ответе на запрос издания “Крым.Реалии”.

“Воздушное пространство над временно оккупированной территорией АР Крым было и остается недоступным для планирования и выполнения полетов. Указанные изменения были внесены по результатам взаимодействия специалистов Госавиаслужбы Украины и “Украероруху” с Федеральной авиационной администрацией США”, – говорится в комментарии спикера.

Решение не продлевать запрет на полеты в определенных зонах района полетной информации Симферополя FAA приняло 15 октября “в результате существенно сниженного риска для безопасности гражданской авиации”. В то же время ведомство продлило запрет на полеты в районе полетной информации Днепра, так как ситуация на Донбассе “продолжает представлять неприемлемый уровень риска для гражданской авиации”.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Решение о запрете полетов гражданской авиации в районах полетной информации Симферополя и Днепра было введено США в декабре 2014 года из-за усилившейся опасности в регионе в связи с военной агрессией России в отношении Украины. Запрет несколько раз продлевали. В 2018 году США разрешили своим авиакомпаниям выполнять полеты в аэропорты Харькова, Днепра и Запорожья и летать над некоторыми районами в Черном море.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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