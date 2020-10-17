 

Штайнмайер ушел на карантин, COVID-19 подтвердили у его телохранителя

17.10.2020, 19:55, Новости дня

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер ушел на самоизоляцию после того, как коронавирусную инфекцию COVID-19 подтвердили у одного из его телохранителей. Об этом сообщила пресс-секретарь Штайнмайера Анна Энгельке, сообщает агентство AFP. 

Штайнмайер сдал тест на коронавирус после обнаружения болезни у охранника. Результат теста отрицательный, но президент Германии останется на карантине и еще несколько раз пройдет тестирование, сообщает агентство dpa, ссылаясь на пресс-секретаря Штайнмайера. 

По данным Института Роберта Коха, в Германии за последние сутки зафиксировали 7830 случаев COVID-19, это максимальный показатель в стране с начала пандемии, сообщает Deutsche Welle. 

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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