Штайнмайер ушел на карантин, COVID-19 подтвердили у его телохранителя

17.10.2020, 19:55, Новости дня

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер ушел на самоизоляцию после того, как коронавирусную инфекцию COVID-19 подтвердили у одного из его телохранителей. Об этом сообщила пресс-секретарь Штайнмайера Анна Энгельке, сообщает агентство AFP.

Штайнмайер сдал тест на коронавирус после обнаружения болезни у охранника. Результат теста отрицательный, но президент Германии останется на карантине и еще несколько раз пройдет тестирование, сообщает агентство dpa, ссылаясь на пресс-секретаря Штайнмайера.

По данным Института Роберта Коха, в Германии за последние сутки зафиксировали 7830 случаев COVID-19, это максимальный показатель в стране с начала пандемии, сообщает Deutsche Welle.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.