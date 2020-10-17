Дети осквернили Вечный огонь в Липецкой области

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17.10.2020, 19:48, Новости дня

В Липецкой области проводится доследственная проверка по факту осквернения Вечного огня в Ельце, сообщило региональное следственное управление СК.

Осквернение памятника запечатлели камеры систем видеонаблюдения, говорится в сообщении на сайте ведомства.

На кадрах правоохранители увидели, как пятеро местных жителей водят хоровод вокруг памятника, жгут венки, бросают в огонь окурки и справляют нужду. Установлено, что самому старшему из них 17 лет, остальные четверо – дети в возрасте от семи до девяти лет.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

В мае несколько человек решили приготовить еду приготовить еду на Вечном огне над братской могилой рабочих и матросов в Кронштадте.

В октябре прошлого года неизвестные засыпали Вечный огонь землей и осквернили Мемориал погибшим в годы Великой Отечественной войны в Уссурийске. Позже подозреваемых задержали и возбудили уголовное дело по статье «Вандализм».



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