Мнение: Россия в жерновах торговой войны, кому выгоден коронавирус и что объединяет США

17.10.2020, 19:30, Разное

1. К вопросу о том, почему в торговой войне США и Китая болеть нам следует скорее за китайцев:

Если противостояние двух держав будет набирать обороты, то это несет в себе риски для мировой стабильности и представляет потенциальную экономическую угрозу для России. Об этом говорится в аналитическом докладе Российского совета по международным делам (РСМД; есть в распоряжении РБК). <…>

Главный фактор риска — усиление давления на глобальный сырьевой рынок из-за замедления роста китайской экономики, считают в РСМД. <…> В частности, падение мировых цен на сырье может ударить по окупаемости таких проектов, как газопровод «Сила Сибири», поясняет автор доклада Сергей Афонцев.

Для российской экономики сотрудничество с КНР весьма важно. В частности, негативные эффекты противостояния США и России могут быть частично компенсированы развитием сотрудничества с китайскими компаниями, прежде всего в технологическом секторе, полагает Афонцев. Тем более что китайские компании сами заинтересованы в расширении круга партнеров по мере нарастания давления США.

https://www.rbc.ru/politics/15/10/2020/5f86bb2b9a7947fc7eb8cb98

2. США и Россия охвачены коронавирусом (мы, к счастью, в гораздо меньшей степени). Дисциплинированные китайцы носят маски, благодаря чему эпидемию в Китае удалось быстро подавить.

В результате Китай меньше всех пострадал экономически от той заразы, которая в нём же и началась. Пока другие страны подсчитывают потери, ВВП Китая, как ожидается, вырастет даже в этом провальном для всего мира году:

https://lenta.ru/news/2020/10/15/krepko/

Китай укрепляет свой статус доминирующей торговой страны мира, захватив рекордную долю мирового экспорта, пишет Bloomberg.

В стране быстро возобновилась работа предприятий, в то время как остальной мир боролся с последствиями от ввода карантина. Экспорт показал рост четвертый месяц подряд. В сентябре он вырос на 9,9 процента в долларовом выражении год к году, а импорт — на 13,2 процента.<…>

Китай остается единственной крупной экономикой, которая, по прогнозам, покажет рост на 1,9 процента, а в 2021 году — на 8,2 процента.

3. Несмотря на глубочайший раскол американских элит, кое-что объединяет их даже сейчас:

https://ria.ru/20201012/kitay-1579301853.html

До недавнего времени одним из важнейших преимуществ американской политической системы являлась ее поразительная и отлаженная десятилетиями проб и ошибок способность к последовательному продвижению цельной внутриполитической и внешнеполитической повестки, независимо от того, какие страсти бушевали вокруг Белого дома, и того, какая партия побеждала на конкретных выборах президента или получала большинство в сенате и конгрессе. Сейчас, на фоне жесточайшего противостояния между трампистами и представителями «глубинного государства», ни о какой последовательности речи уже идти не может, ибо обе стороны слишком заняты попытками посадить в тюрьму своих оппонентов и готовы использовать для внутриполитической борьбы те самые приемы и методы, которые раньше были зарезервированы для проведения «цветных революций» в других странах. В этом контексте остается всего одна тема, которая пользуется колоссальной межпартийной поддержкой, и всего один внешнеполитический проект, который администрация Байдена (в случае его победы на выборах) с благодарностью примет в наследство от администрации Трампа. Эта тема — борьба с Китаем, а проект — «Азиатская НАТО», направленный против Китая.

При всей нелюбви американских социалистов-демократов и республиканцев-консерваторов друг к другу, обе стороны не могут не понимать, что пока они истощают силы в борьбе друг с другом, Китай всё ближе и ближе к тому, чтобы стать сильнейшей в мире сверхдержавой, потеснив с этой позиции США.

Удивительно, но на фоне столь очевидной китайской угрозы американские демократические СМИ продолжают усиленно воевать с Россией, обвиняя русских во вмешательстве в выборы и прочей подобной ерунде. Они фактически толкают Россию на восток, укрепляя нашу из без того постепенно крепнущую дружбу с Китаем.